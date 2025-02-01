İstihbarattan Rusya-Ukrayna raporu: Geleneksel savaşın ötesinde

MİA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, raporda, 3 yıldır süren Rusya-Ukrayna Savaşı, askeri doktrinler ve teknolojik uygulamalar bağlamında ele alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı, modern savaş anlayışında köklü değişimlerin yaşandığı ve yeni nesil savunma teknolojilerinin etkinliğinin test edildiği bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

GELENEKSEL BOYUTUN ÖTESİNDE

Raporda, teknolojik üstünlüğün tek başına zaferi garantilemediği, başarı için stratejik adaptasyon, hızlı karar alma ve etkili entegrasyonun kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Ukrayna’nın sınırlı kaynaklarına rağmen elde ettiği başarıların bu bağlamda dikkat çekici örnekler sunduğu belirtildi. Bütçe dostu SİHA'lar ve dronlar gibi sistemlerin yarattığı asimetrik avantajların, büyük ordulara karşı etkili savunma yapmanın mümkün olduğunu gösterdiği kaydedildi. Elektronik harp ve siber savaş alanlarındaki gelişmelerin, savaşın geleneksel boyutlarının ötesine geçtiğini kanıtladığı vurgulandı.

Bayraktar TB2 seyri değiştirdi

Ukrayna’nın Bayraktar TB2 SİHA’larının Rusya-Ukrayna Savaşı’nda simgesel bir rol oynayarak hem askeri hem de toplumsal düzeyde büyük etki yarattığı belirtildi. Bayraktar TB2'nin, savaşın özellikle ilk aşamalarında Ukrayna ordusunun hem gerçek zamanlı taktik keşif ve gözetleme ihtiyacının büyük kısmını sağladığı belirtildi. Bayraktar TB2’nin taşıdığı ROKETSAN üretimi MAM-L tipi akıllı mühimmatla da tesir yarattığı vurgulandı.











