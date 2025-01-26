Rusya ile dijital enerji platformu

İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında yüzde 50-50 ortaklıkla bir ticaret platformu oluşturulması için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, Türkiye tarafından Gazprom'a mutabakat zaptı gönderildi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle platformun, bölgesel enerji ticaretinin merkezi haline gelmesi bekleniyor. Enerji platformu, doğal gaz ve diğer kaynakların ticaretinin yapıldığı dijital bir pazar olarak hizmet verecek.





EPİAŞ İFM'YE TAŞINIYOR

Aynı zamanda, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), nisan veya mayıs ayı gibi İFM’ye taşınacak. EPİAŞ bünyesinde karbon piyasasının açılması ve enerji borsasının İFM üzerinden yönetilmesi planlanıyor. Bu adımlarla Türkiye, enerji piyasasında daha etkin bir rol üstlenmeyi amaçlıyor. Uzmanlar, karbon piyasasını Türkiye’nin enerji dönüşümüne yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Bu piyasa, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik ticaret mekanizmalarını güçlendirecek ve sürdürülebilir enerji projelerinin önünü açacak.





KARŞILIKLI OFİS GÜNDEMDE

Türkiye, enerji alanındaki küresel varlığını güçlendirmek için Afrika kıtasındaki yatırımlarını da artırmayı sürdürüyor. Somali açıklarında sismik arama çalışmalarına devam eden ve çalıştığı sahanın 3’te 1’ini tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, bu süreçte Türkiye’nin enerji kaynaklarına erişim potansiyelini genişletmeyi hedefliyor. İki ülke, Somali Petrol Şirketi’nin kurumsal yapısının iyileştirilmesi konusunda da iş birliği yapmayı planlıyor. Türkiye, Somali’ye İFM’de bir ofis açmalarını teklif etti. Öte yandan TPAO’nun da Mogadişu’da bir temsilcilik açması gündemde.





ABD İLE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye, yeni göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle de iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı. ABD ile özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve nükleer enerji öne çıkan başlıklar olarak dikkat çekiyor.



