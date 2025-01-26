Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz fatura destekleri devam edecek mi?

Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye'deki 3 milyon hane kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz her geçen gün artıyor. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz.

Gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak karşılıyoruz

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