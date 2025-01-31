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Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırlıyor

Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırlıyor

15:5031/01/2025, Cuma
DHA
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AB'nin Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketi yolda
AB'nin Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketi yolda

Avrupa Birliği Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketinin hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı. O'Sullivan, AB'nin Kazakistan ile Rusya arasındaki meşru ticari ilişkileri hedef almadığını vurguladı.

Avrupa Birliği Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Rusya'ya karşı 16'ncı yaptırım paketini hazırladıklarını açıkladı.


Yaptırımlarla ilgili detaylar belirtilmedi ancak O'Sullivan AB'nin Kazakistan'ın Rusya ile meşru ticari ilişkilerine müdahale etmeyeceklerini vurguladı.


"Kazakistan üzerinden Rusya’ya ulaşılmasının önüne geçmek istiyoruz"


"Bizim amacımız Kazakistan’ın Rusya ile olan meşru ticaretine engel olmak değil. Ancak, AB ve G7 ülkelerinden üretilen ve yaptırım kapsamındaki ürünlerin, Kazakistan üzerinden Rusya’ya ulaşmasının önüne geçmek istiyoruz.” diyen O'Sullivan, “Bu konuda Kazak yetkililerle devam eden iş birliğimizden memnuniyet duyuyoruz ve bu iş birliğinin daha da güçlenmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.


AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları, 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana Moskova’nın ekonomik gücünü zayıflatmayı hedefliyor.


Batı, Rusya’nın askeri kapasitesini sınırlamak için özellikle savunma sanayii, enerji ve finans sektörlerine yönelik ağır yaptırımlar uyguluyor. Ancak, Moskova’nın çeşitli yollarla bu yaptırımları deldiğine dair iddialar uzun süredir gündemde.


"Rusya'ya giden ticaret yolları yakın takibe alındı"


Bu çerçevede AB, Rusya'nın özellikle Orta Asya ülkeleri üzerinden yaptırımları aşmasını önlemek amacıyla Kazakistan gibi ülkelerle işbirliğini artırıyor.


O'Sullivan, Kazakistan üzerinden Rusya'ya giden ticaret yollarının yakın takibe alındığını ve bu rotaların engellenmesi için adımlar atılacağını belirtti.


O'Sullivan, Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisini artırmak ve yaptırımların delindiği olasılıklarını en aza indirmek için çeşitli önlemler alacaklarını da ekledi.


Ayrıca AB, Kazakistan ile olan ticari ilişkilerinde herhangi bir yanlış anlaşılma ya da yaptırım delme durumunun önüne geçilmesini sağlamak için Kazak yetkililerle sürekli temas halinde olduğunu söyleyen yetkililer, Rusya’ya yönelik baskıyı artırarak, yaptırımların daha etkin olmasını hedefliyor.


Yeni yaptırımların hangi sektörleri kapsayacağı şimdilik belirsiz


Avrupa Birliği, Moskova üzerindeki baskıyı artırarak Rus ekonomisini daha fazla zorlamayı, böylece Ukrayna’daki savaşın sürdürülebilirliğini azaltmayı hedefliyor.


Ancak yeni yaptırımların hangi sektörleri kapsayacağı ve Kazakistan’a yönelik ek düzenlemeler getirilip getirilmeyeceği konusundaki belirsizlikler sürüyor.




#Rusya
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#yaptırım

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