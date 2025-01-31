BRICS ortak para birimine geçecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS'in gündeminde ortak para birimi oluşturmanın olmadığını belirterek, "Görünüşe göre uzmanların BRICS gündemini Trump'a daha ayrıntılı açıklaması gerekiyor." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin ortak para birimi oluşturması halinde bu ülkelere yüzde 100 tarife uygulanacağını bildirmişti.
Trump'ın açıklaması sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, söz konusu açıklamaları gazetecilere değerlendirdi.
Ortak para birimi oluşturulacak mı?
Trump'ın daha önce de benzer açıklamalar yaptığına işaret eden Peskov, "Bu yeni değil, seçilmiş başkanken de benzer şeyler söylemişti. Şimdi de eski tezini yineliyor." diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce açıklama yaptığını anımsatan Peskov, "BRICS'in gündeminde ortak para birimi oluşturmak yok. Daha önce de bu konu ele alınmadı." değerlendirmesini paylaştı.
Peskov, BRICS'in gündeminin farklı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: