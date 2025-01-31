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BRICS ortak para birimine geçecek mi?

BRICS ortak para birimine geçecek mi?

14:5331/01/2025, Cuma
AA
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BRIC'in gündeminde ortak para birimi oluşturmak yok
BRIC'in gündeminde ortak para birimi oluşturmak yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS'in gündeminde ortak para birimi oluşturmanın olmadığını belirterek, "Görünüşe göre uzmanların BRICS gündemini Trump'a daha ayrıntılı açıklaması gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin ortak para birimi oluşturması halinde bu ülkelere yüzde 100 tarife uygulanacağını bildirmişti.


Trump'ın açıklaması sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, söz konusu açıklamaları gazetecilere değerlendirdi.


Ortak para birimi oluşturulacak mı?


Trump'ın daha önce de benzer açıklamalar yaptığına işaret eden Peskov, "Bu yeni değil, seçilmiş başkanken de benzer şeyler söylemişti. Şimdi de eski tezini yineliyor." diye konuştu.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce açıklama yaptığını anımsatan Peskov, "BRICS'in gündeminde ortak para birimi oluşturmak yok. Daha önce de bu konu ele alınmadı." değerlendirmesini paylaştı.


Peskov, BRICS'in gündeminin farklı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:


BRICS, üçüncü ülkelerde ortak yatırımlara, karşılıklı yatırımlara olanak sağlayacak yeni ortak yatırım platformları oluşturmayı istişare ediyor. Görünüşe göre uzmanların BRICS gündemini Trump'a daha ayrıntılı açıklaması gerekiyor.

Washington'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Rus vatandaşlarına ilişkin de konuşan Peskov,
"Ne yazık ki gerçekten bir trajedi yaşandı. Rus vatandaşları da vardı. Diplomatlarımız, cenazelerin teslimi gibi işlerle ilgili tüm formaliteleri müzakere ediyorlar."
dedi.



#Peskov
#BRIC
#Rusya

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