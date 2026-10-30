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BMMYK kış yardım kampanyasını başlattı: Hedef 4 ülkedeki 9 milyon insan için 50 milyon dolar

BMMYK kış yardım kampanyasını başlattı: Hedef 4 ülkedeki 9 milyon insan için 50 milyon dolar

15:49, 30/10/2026, Cuma
AA
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BMMYK kış yardım kampanyasını başlattı: Hedef 4 ülkedeki 9 milyon insan için 50 milyon dolar
BM: Ukrayna, Suriye, Lübnan ve Afganistan'da en az 9 milyon kişinin kışın acil yardıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), savaşın etkilediği Ukrayna, Suriye, Lübnan ve Afganistan'da kışın acil yardıma ihtiyacı olan en az 9 milyon kişi için yardım çağrısı başlattığını bildirdi.

BMMYK, bu 4 ülkedeki yardıma muhtaç kişileri desteklemek için başlattığı yardım çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Finansman açıkları ve hızla artan enerji fiyatları nedeniyle savaşın etkilediği Ukrayna, Suriye, Lübnan ve Afganistan'da en az 9 milyon insanın bu kışı atlatabilmek için ek yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, bu ülkelerde insani yardıma muhtaç kişileri kış döneminde desteklemek için kış yardım kampanyası başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bütçemizdeki ciddi düşüşleri telafi etmek amacıyla bireylere ve özel sektöre yönelik yıllık kampanya aracılığıyla 2026-2027 kış dönemi için en az 50 milyon dolar toplamayı hedefliyoruz. Bu miktar, geçen yıl toplanan tutarın 3 milyon dolar üzerinde." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu dört ülkede kış ihtiyaçlarının oldukça büyük olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Milyonlarca insan, enerji ve gıda fiyatlarındaki ani artışlar, derme çatma barınaklar, ısınma ve yemek pişirme için yakıt eksikliği, yetersiz giysi ve battaniye gibi sorunlarla mücadele ederken hane bütçeleri de giderek daha fazla zorlanıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMMYK Dış İlişkiler Direktörü Dominique Hyde, Kuzey Yarım Küre'de kış yaklaşırken kaynakların kıtlaştığını ve maliyetlerin hızla arttığını vurguladı.

Hyde, "Savaşın etkilediği bu kırılgan ülkelerde yaşayan milyonlarca insan, soğuğa karşı yeterli korumadan yoksun bir şekilde kış koşullarıyla baş başa kalma riskiyle karşı karşıya. Onların her zamankinden daha fazla halkın desteğine ihtiyaçları var. Onları acilen koruma altına almalıyız." ifadelerini kullandı.

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Başlıklar :acil yardımBirleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliğiBMMYKkışyardım
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