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MHP lideri Bahçeli'den AK Parti'nin büyük kongresine jest: Türk bayrağı ve beyaz orkidelerle dolu anlamlı aranjman

MHP lideri Bahçeli'den AK Parti'nin büyük kongresine jest: Türk bayrağı ve beyaz orkidelerle dolu anlamlı aranjman

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:5023/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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“Adında AK, ışığında istikbal” sloganıyla düzenlenecek kongrede, 13 ülkeden 16 siyasi partinin 31 temsilcisi ve çok sayıda büyükelçi ile diplomat katılımı olacak.
“Adında AK, ışığında istikbal” sloganıyla düzenlenecek kongrede, 13 ülkeden 16 siyasi partinin 31 temsilcisi ve çok sayıda büyükelçi ile diplomat katılımı olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün gerçekleşen AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. İşte Devlet Bahçeli'nin gönderdiği aranjmandaki Güllerin ve karanfillerin sayısı ile verilen mesaj.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir.


Bu anlamlı armağan:

•1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni,

•1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni,

•Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı,

•23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir.


Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir."




#MHP
#AK Parti
#kongre

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