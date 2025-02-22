Kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek.

Kongre'ye ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal" ifadesini kullandı.

İki sürpriz isim AK Parti yönetimine giriyor

Partide büyük bir değişim olacağı konuşulurken iki sürpriz isim, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alacak.

Ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl ile ünlü futbolcu Mesut Özil, parti yönetimine girdi.

Gazeteci Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil ve Sinan Akçıl... Spor ve sanat dünyasının iki önemli ismi. Osman Gökçek, Emre Cemil Ayvalı, Bülent Turan, Kürşad Zorlu ve Mevlüt Çavuşoğlu da AK Parti MKYK'da yer alacak" dedi.

Sinan Akçıl kimdir?

20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde doğdu. Aslen Çanakkale Bigalı'dır.

Müzik adamı keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur. Annesinin adı Gaye Çağlayan. Piyanist İdil Akçıl'ın (d.1977) kardeşidir.

Aile 1982 yılında Hollanda’nın Leeuwarden şehrinden İstanbul’a taşınır.

Müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'nde başlayan Sinan Akçıl, eğitimini konservatuarda sürdürdü.

9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fansız Lisesi'ne girdi. St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı.

Popüler müziği kendine daha yakın buldu ve Türk Pop Müziği'ne yeni bir soluk getireceğine inanarak bu yönde çalışmalar yaptı.

2008 yılı sanatçının adeta kırılma noktası oldu ve adının yer aldığı albüm satışları oldukça iyi rakamlar elde etti.

Şarkılarıyla her yaşa ve her kesime hitap eden Sinan Akçıl bestelerinin neredeyse tamamı hit şarkılar kategorisinde yer aldı.

2009 yılının Mayıs ayında Hadise’nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katıldığı ve 4. Olduğu “Düm Tek Tek” şarkısının söz ve bestesinde Sinan Akçıl imzası vardır.

Türkiye'de başarılı çalışmalara imza attığı sıralarda yurt dışında da adını duyuran Sinan Akçıl, Ortadoğu, Yunanistan ve Bulgaristan’daki önemli solistlerle çeşitli projelerde bulundu.

Sinan Akçıl, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Mesut Özil kimdir?

Mesut Özil, 15 Ekim 1988’de Almanya’da doğan eski futbolcudur. Schalke’de parladı, Werder Bremen’de yıldızlaştı ve 2010’da Real Madrid’e transfer oldu. Burada La Liga ve Kral Kupası kazandı. 2013’te Arsenal’e geçerek kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri oldu, 2014’te FA Cup’ı kazandı. Aynı yıl Almanya ile Dünya Kupası’nı aldı. 2021’de Fenerbahçe’ye, ardından Başakşehir’e geçti. 2023’te futbolu bıraktı.

Özil’in futbol dışında en çok konuşulan yönlerinden biri siyasi ve sosyal duruşudur. Özellikle Almanya Milli Takımı’ndan ayrılışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf büyük tartışmalara neden oldu.

2018 Dünya Kupası öncesinde Erdoğan’la bir araya gelmesi Almanya’da büyük yankı uyandırdı. Turnuva sonrası Almanya’nın erken elenmesiyle bazı kesimler tarafından hedef gösterildi. Irkçılığa maruz kaldığını belirterek milli takımı bıraktığını duyurdu: "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim." sözleri büyük ses getirdi.

Özil’in sosyal sorumluluk projelerine katkıları da dikkat çekti. Müslüman kimliğiyle öne çıkan Özil, Filistin’e desteğini birçok kez dile getirdi. 2014’te Dünya Kupası ödül parasını Brezilya’daki hasta çocuklara bağışladı. 2019’da Uygur Türkleri’ne yönelik Çin baskısını eleştirdi, bu açıklama sonrası Çin’de büyük tepki gördü, Arsenal Çin’deki maçlarda Özil'i kadrodan çıkardı.

Futbol sonrası iş dünyasına adım atan Özil, e-spor ve moda sektörüne yatırım yaptı. Kendi gözlük markasını çıkardı ve Türkiye’de ticari faaliyetlerde bulundu. Ayrıca Türkiye’de ikamet etmeye başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nikâh şahidi olduğu düğünüyle de gündem oldu.

Mesut Özil, futbolculuğunun yanı sıra siyasi ve sosyal duruşuyla da hafızalara kazındı.







