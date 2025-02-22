AK Parti kongresine dünyadan büyük ilgi

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi yarın Ankara Spor Salonu’nda toplanacak. Kongre hazırlıklarını tamamlayan AK Parti, salon içi ve dışında 100 bin kişiyi misafir etmeyi planlıyor.

Kongrenin sloganı “Adında AK, Işığında İstikbal” olarak belirlendi. Bu slogan, partinin adındaki “AK” kelimesine vurgu yaparken, aynı zamanda geleceğe dair vizyonunu da ortaya koyuyor. “İstikbal” kelimesi, AK Parti'nin Türkiye'nin parlak geleceği için attığı adımları ve hedeflerini simgeliyor. Kongre kapsamında Türkiye Yüzyılı vizyonundan esinlenen alt sloganlar da belirlendi.





3 PARTİYE DAVET YOK

AK Parti, kongreye Cumhur İttifakı ortağı MHP başta olmak üzere 9 siyasi partiyi davet etti. Davetliler arasında BBP, CHP, DSP, HÜDA-PAR, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi de bulunuyor.

DEM, DEVA ve Gelecek partilerine davetiye gitmedi.

Kongreye uluslararası katılım da yoğun olacak. 13 farklı ülkeden 16 siyasi partiden 31 temsilci kongreye katılım sağlayacak. Ayrıca, aralarında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın da bulunduğu 62 büyükelçi ile 34 misyon temsilcisi kongreyi yakından takip edecek. Kongreye Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Almanya, Belçika, Çekya, Avusturya, Macaristan, Norveç ve İrlanda'dan büyükelçi düzeyinde katılım olacağı belirtilirken, İngiltere, Fransa ve İspanya da diplomatik düzeyde temsil edilecek. Ayrıca, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, İslam Ülkeleri Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Friedrich Naumann Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı, Konrad Adenauer Vakfı, BM Uluslararası Çalışma Örgütü Temsilciliği ve Uluslararası Demokratlar Birliği de kongrede yer alacak.





YENİ YÖNETİM OLUŞACAK

İlçelerde yüzde 60-65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 değişime giden AK Parti'de pazar günü yedek üyelerle birlikte 100 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kadroları da belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu haftaki grup toplantısında değişim sinyali vermişti. Partinin yönetiminde de yüzde 50'nin üzerinde değişim bekleniyor.





Vitrine yeni 3 başkanlık

AK Parti, kongrede sadece parti yönetimini değil genel merkezin mevcut şemasını da değiştirmeyi planlıyor. Tüzük çalışmalarını tamamlayan parti kurmayları, genel başkan yardımcılıklarına 3 yeni başkanlık daha eklemeyi planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde, bu yeni başkanlıkların; Kültür, Sağlık ve Türk Devletleri/Dünyası İle İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı olması bekleniyor. Böylelikle mevcut 19 olan genel başkan yardımcılığı makamı sayısı 22'ye çıkacak. Halihazırda bulunan Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığından kültür ayrılacak. AK Parti MKYK'da 75 asil 35 yedek olmak üzere 110 üye bulunuyor. MYK üyeleri ise MKYK üyeleri arasından seçiliyor. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM AK Parti grubu ile birlikte 27 kişiden oluşuyordu. Yeni kurulacak birimlerle MYK'daki üye sayısı 30'a çıkacak.



