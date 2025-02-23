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﻿Büyük kongrede tüzük değişikliği: AK Parti'de genel başkan yardımcılığı sayısı 19'a yükseldi

﻿Büyük kongrede tüzük değişikliği: AK Parti'de genel başkan yardımcılığı sayısı 19'a yükseldi

14:0423/02/2025, Pazar
AA
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Üç yeni başkanlık kuruldu.
Üç yeni başkanlık kuruldu.

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle genel başkan yardımcılığı sayısı 16'dan 19'a çıkarıldı. Parti tüzüğünde yapılan değişiklikle Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları adına 3 yeni başkanlık kuruldu

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kongrede, Tüzük Değişikliği Komisyonunca hazırlanan parti tüzüğünün 81. maddesine ilişkin değişiklik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından delegelere okundu.

  • Tüzük değişikliği, delegelerin oylarıyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.
Buna göre, Tüzüğün Genel Başkan Yardımcıları başlıklı 81. maddesinin "81.12" fıkrası
"Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu
" şeklinde düzenlendi.
Öte yandan, 81. maddenin "81.14" fıkrasından sonra gelmek üzere
"81.15 - Genel Başkan Yardımcısı (Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu), 81.16 - Genel Başkan Yardımcısı (Sağlık Politikalarından Sorumlu), 81.17 - Genel Başkan Yardımcısı (Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu)"
fıkraları eklendi.
Böylece Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları adına 3 yeni başkanlık kuruldu.



#AK Parti
#Büyük Kongre
#Ankara

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