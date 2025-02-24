İşte yeni kadro: A Takımı’na 9 yeni isim

Buna göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi. Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak. Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu. Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi.

MYK’DA 9 YENİ İSİM

Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi.

6 genel başkan yardımcısı da değişti. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Yerel Yönetimler Yusuf Ziya Yılmaz, Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Çevre ve Şehircilik Başkanı Çiğdem ve Genel Sekreter Fatih Şahin’in yerine başka isimler görev yapacak. MYK’da 9 yeni isim yer aldı. Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman MYK’ya girdi.

Mesut Özil

Yeşil sahalardan siyasete

Real Madrid’in eski futbolcusu Mesut Özil de MKYK listesine girdi. Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de listede kendine yer buldu. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, sanatçı Mahmut Tuncer’in oğlu Mehmet Umut Tuncer, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, eski Milletvekili Aydın Ayaydın’ın kızı Derya Ayaydın, şair ve yazar Abdurrahman Karakoç’un oğlu Türk İslam Karakoç da listeye girenler arasında. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, iletişimci ve eski RTÜK Başkanvekili Prof. Zakir Avşar, kamuoyu araştırmacı Faruk Acar da MKYK’ya girdi.

Umut Arman Sonay

En genç isim Sonay

MKYK'daki 75 isimden 29'unun milletvekili olduğu görüldü. Diğer partilerden istifa ederek AK Parti'ye katılan milletvekilleri olan Ünal Karaman ve Serap Yazıcı Özbudun MKYK'ya girdi. Özbudun, Kahraman ve Ensarioglu'nun katılımı ile AK Parti'nin vekil sayısı 272'ye yükseldi. 21 yaşındaki Umut Arman Sonay da en genç MKYK üyesi oldu.

Rekortmen Yazıcı

AK Parti kurulduğundan beri tüm MKYK’larda olan tek isin Hayati Yazıcı oldu. MKYK’ya yeniden giren Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Part’de bir rekora imza attı. AK Partinin kuruluşundan bugüne tüm MKYK’larda yer alan tek isim olan Hayati Yazıcı yeniden listeye girdi.

MKYK'NIN YARISI DEĞiŞTi

8. Olağan Büyük Kongre’de AK Parti’yi yeni döneme taşıyacak parti organları da seçildi. AK Parti’de 75 kişilik MKYK’dan 38 isim liste dışı kaldı. Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ali Demirel, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Betül Altunsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Ceren Tuncer, Dilek Yıldız Büyükdağ, Emir Yasin Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Eyüp Gökhan Özekin, Fevzi Polat, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, , Metin Tarhan, Muhammet Ali Kaldırım, Mustafa Seven, Nurhayati İnanç, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İspirli, Sibet Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Vedat Demiröz, Yelda Erdol Gökcan liste dışı kalan isimler oldu.

Yönetime 38 takviye

Abdülkadir Develi, Abdurahman Akyüz, Ahmet Bağöğütken, Ayşe Keşir, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Eyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşat Zorlu, Mehmet Kırmızı, Mesut Özil, Muhammet Faruk Acar, Mustafa Demir, Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nilhan Ayan, Osman Gökçek, Saadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Ünal Karaman, Veli Arslan, Zakir Avşar AK Parti’nin MKYK’sına yeni giren isimler oldu.

A takımında tek fire

AK Parti’nin ‘A Kadrosu’ olarak nitelendirilen Merkez Yürütme Kurulu’nda yer alan 18 isimden 17’si KYK’da kalmaya devam etti. Mali Ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz listede kendine yer bulamadı. Demiröz’ün farklı bir kulvarda değerlendirileceği öğrenildi.

Yeni gelenler yönetimde

İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye katılan Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Konya Milletvekili Ünal Karaman da yeni MKYK’da kendine yer buldu. Gelecek Partisi’nden istifa edip AK Parti’ye katılan Ankara Milletvekili Nedim Yamalı ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Abdurraham Akyüz de MKYK’da yer aldı. Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye geçen İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu da Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu’nda yer aldı.

Yönetimde 22 kadın

AK Parti’nin kongresinde ana kademe 14’ü MKYK’da 7’si MDK’da 1’i Siyasi Erdem ve Etik Kurulu’nda olmak üzere 22 kadın yönetime girdi. MKYK’ya Meclis’te komisyon başkanlığı yapan iki isim de girdi. Hüseyin Yayman ve Hulki Cevizoğlu yeni dönemde MKYK’da yer alacak. İç tüzük gereği komisyon başkanlıklarından ayrılacaklar.

Yedek kulübesi korundu

MKYK’nın 34 kişilik yedek listesinde ise 8 kişi kadro dışı kalırken, 26 isim yerini korudu. Mücahit Yanılmaz, Yasin Bölükbaşı, Meryem Sürmen, Osman Ağızkara, Ekrem Görçeker, Funda Akyol, Mustafa Hasgül, Sümeyye Esenyel liste dışı kaldı. Mehmet Saraç, Büşra Ergenç, Ceren Tuncer, Fehmi Küpçü, Mürsel Çavdar, Cemal Bekle, Şebnem Koçakelçi Ergörmüş de asil listeden yedeğe geçen isimler arasında yer aldı.

Üç başkanlık kuruldu

Kongrede mini tüzük değişikliği de yapıldı. Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı kuruldu. Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi ‘Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu’ şeklinde değiştirildi. Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle genel başkan yardımcılığı sayısı 16’dan 19’a çıkarıldı.

Üç vekil AK Parti’ye geçti

Kongrede AK Parti’ye katılımlar oldu. Erdoğan’ın konuşmasının ardından İYİ Partiden istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti’ye katıldı. Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun’u rozetlerini takarak tebrik etti.

10 parti temsilcisi katıldı

Kongreye 10 siyasi partinin temsilcileri katıldı. Kongrede Anavatan Partisi, BBP, CHP, DSP, DYP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi temsilcileri yer aldı.

18 ülkeden davetli

Kongreye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Filistin başta olmak üzere 18 ülkeden 22 siyasi parti temsilcisi, 62 büyükelçi, 34 misyon temsilcisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Friedrich Naumann Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı, Konrad Adenauer Vakfı, BM Uluslararası Çalışma Örgütü Temsilciliği ve Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri katıldı.

Güne özel iki şarkı

Kongre için iki şarkı hazırlandı. İlk şarkı sözleri Ertan Aydın’a, müziği Yücel Arzen Hacıoğlulları’na ait ‘Söylesin Şarkımız’, ikincisi ise söz ve müziği Yücel Arzen’e ait ‘Bir Kurtuluş Mehteri’ şarkısı. Şarkıya Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik etti.







