Kürşad Zorlu'ya AK Parti çatısı altında kritik görev

Bugün Ankara'da gerçekleştirilen Büyük Kongre'nin ardından AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kadrosu da belli oldu. MYK kadrosunda, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'ya da kritik bir görev verildi. 20 ismin bulunduğu MYK kadrosunda yer alan Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı seçildi.
AK Parti çatısı altında kritik görev
AK Parti'nin A takımında yer alan Zorlu'ya kritik görev verildi.
Rozetini Erdoğan taktı
İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 2 Ocak'ta partisinden istifa etmişti.
"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda"
"Bugün şüphesiz ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışıyla Cumhuriyetimizin 2. asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inançla aranızda yer alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili Ankaralılar gündüz oturmadan gece uyumadan, bu yolda bu mukaddes yolculukta kararlılıkla daha çok çalışacağımıza söz veriyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."