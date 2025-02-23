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Kürşad Zorlu'ya AK Parti çatısı altında kritik görev

Kürşad Zorlu'ya AK Parti çatısı altında kritik görev

21:2223/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.
AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

Bugün Ankara'da gerçekleştirilen Büyük Kongre'nin ardından AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kadrosu da belli oldu. MYK kadrosunda, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'ya da kritik bir görev verildi. 20 ismin bulunduğu MYK kadrosunda yer alan Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı seçildi.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi
bugün Ankara'da gerçekleşti.
Yoğun katılımın yaşandığı kongrenin ardından
AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kadrosu
da belli oldu.
Kadroda, 2 Ocak'ta
İYİ Parti
'den istifa ederek
AK Parti
'ye katılan
Kürşad Zorlu
da yer aldı.

AK Parti çatısı altında kritik görev

AK Parti'nin A takımında yer alan Zorlu'ya kritik görev verildi.

Kongre sonrası
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
'in açıkladığı MYK kadrosuna göre Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı seçildi.

Rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 2 Ocak'ta partisinden istifa etmişti.

AK Parti'ye katılan Zorlu'ya rozetini,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti Ankara İl Kongresi
'nde takmıştı.

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda"

Törende konuşan Zorlu şu açıklamada bulunmuştu:

"Bugün şüphesiz ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışıyla Cumhuriyetimizin 2. asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inançla aranızda yer alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili Ankaralılar gündüz oturmadan gece uyumadan, bu yolda bu mukaddes yolculukta kararlılıkla daha çok çalışacağımıza söz veriyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."



#Kürşad Zorlu
#AK Parti
#Türk Devletleri

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