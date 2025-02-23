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AK Parti'de yeni MYK belli oldu

AK Parti'de yeni MYK belli oldu

18:3223/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Çelik, bugün Ankara'da yapılan kongrenin ardından partisinin yeni MYK kadrosunu açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, bugün Ankara'da yapılan kongrenin ardından partisinin yeni MYK kadrosunu açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin yeni MYK kadrosunu açıkladı. Kadrodaki bazı isimlerin görevine devam ettiği görülürken, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı oldu. Kürşad Zorlu ise Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı seçildi.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi
sonrası partinin yeni
Merkez Yürütme Kurulu (MYK)
kadrosu da belli oldu.
Kongrenin ardından
AK Parti Genel Merkezi'
nde yeni
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)
ile ilk toplantı yapıldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Bazı isimler görevine devam ediyor

Çelik, AK Parti'nin yeni MYK kadrosunu açıkladı.

Buna göre AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, genel başkan vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, görevlerine devam edecek.

Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı oldu.

Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kültür Politikaları Başkanı olarak görevlendirildi.

Kürşad Zorlu
, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı seçildi.
AK Parti MYK’sı şöyle:
  • Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş
  • Parti Sözcüsü: Ömer Çelik
  • Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı
  • Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş
  • Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz
  • Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar
  • Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya
  • Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu
  • Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya
  • Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir
  • Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi
  • Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur
  • İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın
  • Mali İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken
  • Çevre ve Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncel
  • Ar-Ge Başkanı: Mustafa Şen
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri
  • Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman
  • Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan
  • Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan


#AK Parti
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