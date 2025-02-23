AK Parti'de yeni MYK belli oldu

kadrosu da belli oldu.

kadrosu da belli oldu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Bazı isimler görevine devam ediyor

Bazı isimler görevine devam ediyor

Buna göre AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, genel başkan vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, görevlerine devam edecek.