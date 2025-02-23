AK Parti MKYK'sında ismi geçiyordu: Sinan Akçıl'dan ilk açıklama

Sinan Akçıl açıklamasında 'Duruşum belli' vurgusu yaptı.
AK Parti MKYK listesinde yer alacağı iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sinan Akçıl, "Ben 'şimdilik' sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti'de MKYK şekillendi. AK Parti 8. Olağan Kongresi öncesi şarkıcı Sinan Akçıl'ın da kadroda yer alacağı iddiaları gündeme geldi.
- Gazeteci Sinan Burhan iddiasında "İki tane isim söyleyeceğim size, bir Mesut Özil iki Sinan Akçıl. Osman Gökçek, Derya Ayaydın, Emre Cemil Ayvalı, Bülent Turan, Mevlüt Çavuşoğlu, Kürşad Zorlu.. Ama manşet Mesut Özil ile Sinan Akçıl" demişti.
Özil listede Akçıl yok
Özil listede Akçıl yok
Bugün gerçekleşen kongrede Mesut Özil listede yer alırken Sinan Akçıl'ın MKYK listesinde yer almadığı ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Sinan Akçıl konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
'Şimdilik' vurgusu
'Şimdilik' vurgusu
Akçıl açıklamasında şunları söyledi:
- "Dün geceden beri, benim de 'sizler gibi medyadan okuduğum' bazı haberler ile birlikte "olağanüstü" bir teveccüh gördüm mesajlarınızda. Şunu söylemeliyim ki; ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim ve 10-15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin, ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Ben 'şimdilik' sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum ve sizi çok seviyorum. Yüce Allah'a emanet olun..."
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