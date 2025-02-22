Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi

Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında alınacak faiz kararları, piyasalarda yakından takip ediliyor. Özellikle yatırım stratejilerini belirlemek isteyenler için kritik öneme sahip olan faiz kararı, iç piyasalarda önemli hareketlilik yaratıyor. 2025 yılı takvimine göre, PPK toplantıları bu yıl 12 yerine 8 kez gerçekleştirilecek. Peki, Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi ve detaylar...