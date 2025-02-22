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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi

12:4622/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

Şubat ayının sonuna yaklaşırken piyasaların gözü Merkez Bankası’nın yılın ikinci faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar ve ekonomistler, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararı yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı boyunca toplam 8 PPK toplantısı, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi ve detaylar...

Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında alınacak faiz kararları, piyasalarda yakından takip ediliyor. Özellikle yatırım stratejilerini belirlemek isteyenler için kritik öneme sahip olan faiz kararı, iç piyasalarda önemli hareketlilik yaratıyor. 2025 yılı takvimine göre, PPK toplantıları bu yıl 12 yerine 8 kez gerçekleştirilecek. Peki, Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi ve detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, Şubat ayında toplantı yapmayacağı için bir sonraki faiz kararını 6 Mart 2025'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu’nun gerçekleştireceği toplantının ardından alınan kararlar, aynı gün saat 14:00'te kamuoyuna duyurulacak.


2025'İN İLK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

2025 yılının ilk PPK toplantısı 23 Ocak'ta gerçekleştirilmiş ve politika faizi 250 baz puan indirilerek %45 seviyesine çekilmişti.


2025 MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak.


Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

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