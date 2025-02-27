Ömer Çelik'ten Özgür Özel açıklaması: 'TSK komuta heyetini saygısızca hedef almıştır'

CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki 'siyasi okur-yazarlık' probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.