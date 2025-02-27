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Ömer Çelik'ten Özgür Özel açıklaması: 'TSK komuta heyetini saygısızca hedef almıştır'

Ömer Çelik'ten Özgür Özel açıklaması: 'TSK komuta heyetini saygısızca hedef almıştır'

10:0227/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e yönelik sözlerine de değindi.
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e yönelik sözlerine de değindi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef alan sözleri üzerine sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Çelik, paylaştığı mesajda "Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir." dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.

CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki 'siyasi okur-yazarlık' probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.

CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK’nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır."

#Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik
#CHP
#Özgür Özel
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Recep Tayyip Erdoğan

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