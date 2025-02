Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Sayın Özel ayağını denk al!'

Pazar günkü kongremizi müteakip ilk il başkanları toplantımızın bahtiyarlığını yaşıyoruz. AK Parti siyasetinde her kongre yasal zorunluluğun ötesinde anlam ve öneme sahiptir. Her kongremiz yeni bir başlangıcı ifade eder. Büyük kongremiz başta olmak üzere 8. Olağan Kongremiz yeni kapılar açtığını zamanla daha net göreceğiz. Partimiz, ittifakımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacak. 3 gündür gelen tepkilerden bunun işaretlerini görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını doğal karşılıyoruz. Şaibesiz, kavgasız kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normal. Bunların bizim için kıymeti harbiyesi yok. Bizim için önemli olan milletimizin hissiyatıdır. Bizlerden duasını eksik etmeyen milletimizde kongremiz memnuniyet dalgası oluşturdu.

14 Ağustos 2001’den bugüne kadar AK Parti çatısı altında emek vermiş tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, her birine emeklerinden ötürü samimi teşekkürlerimi iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Kongrelerimiz vesilesi ile ziyaret ettiğimiz vatandaşlarıma da sevdaları ve ahde vefaları için yürekten teşekkür ediyorum. Ankara'nın eksi 10'ları bulan soğuğuna rağmen bizleri salon dışında bekleyen teşkilatımızın mensuplarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Emniyet'ten aldığım rakama göre o gün salon dışında 60 bin kişi vardı, kendilerinden Allah razı olsun. Halka hizmeti dirayetli kadrolar ile yönetmektir. Ben otobüsün üstünde dondum ama onlar orada donmadı, dinledi. Böyle bir teşkilata sahip olmaktan dolayı rabbime her zaman hamt ettim. Salonun dışı kadar içi de tek kelime muhteşemdir. Heyecan bir an olsun eksilmedi. Ankara ile birlikte diğer vilayetlerimizden gelen on binlerce kardeşimiz AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ankara Spor Salonu'nu bayram yerine çeviren parti mensuplarımıza buradan teşekkür ediyorum. Misafirlerimize, MHP'li dostlarımıza, siyasi temsilcilere müteşekkiriz. Sayın Bahçeli'nin kongremize gönderdiği anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesi ile mutlu ve memnun etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.