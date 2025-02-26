İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, belediye başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatan topraklarının her karışında partimizin muzaffer olması için mücadele eden kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Millete hizmet yolunda aşkımızı, şevkimizi daha da artırmasını Rabbimden niyaz ediyorum.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Sayın Özel ayağını denk al!' Gündem





Ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacak

Pazar günkü kongremizi müteakip ilk il başkanları toplantımızın bahtiyarlığını yaşıyoruz. AK Parti siyasetinde her kongre yasal zorunluluğun ötesinde anlam ve öneme sahiptir. Her kongremiz yeni bir başlangıcı ifade eder. Büyük kongremiz başta olmak üzere 8. Olağan Kongremiz yeni kapılar açtığını zamanla daha net göreceğiz. Partimiz, ittifakımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacak. 3 gündür gelen tepkilerden bunun işaretlerini görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını doğal karşılıyoruz. Şaibesiz, kavgasız kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normal. Bunların bizim için kıymeti harbiyesi yok. Bizim için önemli olan milletimizin hissiyatıdır. Bizlerden duasını eksik etmeyen milletimizde kongremiz memnuniyet dalgası oluşturdu.

Milletimizin uyarılarını hassasiyetle not ettik

Biz kuruluşundan itibaren istişare ve ortak aklı siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz. AK Parti çatısında çeyrek asra varan siyaset yolculuğumuzda ülkemiz ve partimize dair konuları önce halkımıza danışıp yol haritamızı şekillendirdik. Kongre çalışmalarımızda da gözümüzü kulağımızı milletimizden ayırmadık. Tekliflerini dikkatle dinledik, uyarılarını hassasiyetle not ettik. Özel görüşmelerde dostlarımızın fikirlerini öğrendik. Partinin yetkili organlarında meseleleri enine boyuna tartıştık. İç muhasebemizi cesur ve samimi şekilde yaptık. Çuvaldızı başkasına değil kendimize batırdık. Yol haritamız çerçevesinde kongrelerimizi gerçekleştirdik. İlçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 70 civarında bir değişime gittik.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Sayın Özel ayağını denk al!' Gündem





Kongre sürecimiz Türk siyasetine örnek teşkil edecek

Yeni arkadaşlarımızın heyecanı, şevki ve birikimi eski arkadaşlarımızın tecrübesi ile buluşturan kuşatıcı kadro oluşturduk. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti siyasete dair her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını ortaya koydu. 8. Olağan Kongre sürecimiz Türk siyasetine örnek teşkil edecek şekilde gerçekleşti. Kongre sürecimizin başarı ile icrasında görev alan kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Kongre salonunun dışında 60 bin kişi vardı

14 Ağustos 2001’den bugüne kadar AK Parti çatısı altında emek vermiş tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, her birine emeklerinden ötürü samimi teşekkürlerimi iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Kongrelerimiz vesilesi ile ziyaret ettiğimiz vatandaşlarıma da sevdaları ve ahde vefaları için yürekten teşekkür ediyorum. Ankara'nın eksi 10'ları bulan soğuğuna rağmen bizleri salon dışında bekleyen teşkilatımızın mensuplarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Emniyet'ten aldığım rakama göre o gün salon dışında 60 bin kişi vardı, kendilerinden Allah razı olsun. Halka hizmeti dirayetli kadrolar ile yönetmektir. Ben otobüsün üstünde dondum ama onlar orada donmadı, dinledi. Böyle bir teşkilata sahip olmaktan dolayı rabbime her zaman hamt ettim. Salonun dışı kadar içi de tek kelime muhteşemdir. Heyecan bir an olsun eksilmedi. Ankara ile birlikte diğer vilayetlerimizden gelen on binlerce kardeşimiz AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ankara Spor Salonu'nu bayram yerine çeviren parti mensuplarımıza buradan teşekkür ediyorum. Misafirlerimize, MHP'li dostlarımıza, siyasi temsilcilere müteşekkiriz. Sayın Bahçeli'nin kongremize gönderdiği anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesi ile mutlu ve memnun etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.

Sizin hiç mi şaibesiz işiniz olmaz?

Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösterdi. Kurultaydan tahsillerine kadar usulsüzlük ya da yamyamlık fışkırıyor. Bundan daha kötü ne olabilir? Her geçen gün daha utanç verici skandal patlak veriyor. Seçmenlerinin büyük mahcubiyetle takip ettiğine inanıyorum. Milletimiz de aynı soruları soruyor; ya sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz, hiç mi şaibesiz, katakulliye getirmediğiniz adımınız olmaz. Gazi Mustafa Kemal'in partisini getirdiğiniz halden hiç mi utanmıyorsunuz? Sayın Özel çıksın bunlara bir cevap versin. Sayın Özel AK Parti'ye çamur atacağına şaibe iddialarını cevaplasın. Belediyelerdeki sahtekârlıkları cevaplasın.

Başkomutan olarak uyarıyorum!

Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Sayın Özel'i müşkül durumda bırakmaktadır. Ordumun komuta kademsiyle ilgili kullandığı seviyesiz sorumsuz ve saldırgan ifadeler en son örnektir. Sayın Özel! Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al! Almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordunun komuta kademesine laf atamazsın. Haddini bileceksin.

Bay Kemal'i götüren çanlar Özgür Özel için çalmaya başlayacak

Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar şunlar bunlar laf atabilirler ama bu milletin bir evladı isen laf atmak sana hiç yakışmaz. Komuta kadememi toplayıp tazminattan tut her noktadaki davayı açacağız. Tüm komuta kademesinin davayı açmalarını Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim. CHP Başkanı Özgür Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar faydalı olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar bu sefer kendisi için çalmaya başlayacaktır.

Birileri rahatsız olsa da Türkiye Türkiye'den büyüktür

11 buçuk milyona yaklaşan üye sayımızla biz büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürme mücadelesini veriyoruz. Biz bu ülkenin istiklali, birlik ve beraberliğinin güvencesiyiz. Türkiye birileri rahatsız olsa da Türkiye'den daha büyüktür. Bizler gelip geçiciyiz, bizler bugün varız ama yarın yokuz. Bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz.

Ramazan-ı Şerif'i iyi değerlendirmenizi istiyorum