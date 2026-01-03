Mühendis ve teknisyen maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre güncel mühendis maaşları

GÜNCEL MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR?

Memur maaşlarına toplamda 15,57 oranında zam yapıldı. Böylece 1/4 derecesindeki mühendislerin 67.691 TL olan maaşları, zamla beraber 78.200 TL oldu.

Söz konusu hesaplamaya bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi.

Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında ise çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) dikkate alındı.







