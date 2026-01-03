Mühendis ve teknisyen maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre güncel mühendis maaşları

Mühendis maaşları, 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında güncelleniyor. Toplu sözleşmeden kaynaklı kamu çalışanları ve memur emeklilerine artış yansıyacak. 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da mühendis maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Mühendis ve teknisyen maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç oldu? İşte detaylar.
Mühendis ve teknisyen maaş zammı oranı, TÜİK 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık veriler baz alındığında; şimdiden yüzde 17,57’lik zam garantilenmiş halde. Peki, mühendis maaşına yüzde kaç zam gelecek? 2026’da mühendis maaşı ne kadar olacak?
1/4 MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
1/4 mühendis maaşı 5 aylık enflasyon beklentilerine göre yüzde 17,57 oranında yükselişle 91.924,10 TL olacak.
MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR!
TÜİK tarafından 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Fakat zam oranının netleşmesi için ocak ayında yayımlanacak enflasyon verileri bekleniyor.
GÜNCEL MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR?
Memur maaşlarına toplamda 15,57 oranında zam yapıldı. Böylece 1/4 derecesindeki mühendislerin 67.691 TL olan maaşları, zamla beraber 78.200 TL oldu.
Söz konusu hesaplamaya bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi.
Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında ise çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) dikkate alındı.
MEMUR MAAŞLARI ÖDEME GÜNÜ
Kamu çalışanları maaşlarını her ayın 15'inde hesaplarında görüyor. Emeklilerin maaş ödemeleri ise SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı için farklılık gösteriyor.
SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında ve Bağkur emeklileri her ayın 25'i ile 28'i arasında, Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını 3 ayda bir ayın ilk beş gününde alıyor.
2025 KASIM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜİK verilerine göre kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 35,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,37 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,87, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 artış gösterdi.
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,07 yükseldi.
12 aylık ortalamalara göre hesaplanan kirada tavan artış oranı ise aralık ayı için yüzde 35,91 oldu.