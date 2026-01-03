Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Mühendis ve teknisyen maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre güncel mühendis maaşları

Mühendis ve teknisyen maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre güncel mühendis maaşları

12:243/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Mühendis maaşları, 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında güncelleniyor. Toplu sözleşmeden kaynaklı kamu çalışanları ve memur emeklilerine artış yansıyacak. 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da mühendis maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Mühendis ve teknisyen maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç oldu? İşte detaylar.

Mühendis ve teknisyen maaş zammı oranı, TÜİK 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık veriler baz alındığında; şimdiden yüzde 17,57’lik zam garantilenmiş halde. Peki, mühendis maaşına yüzde kaç zam gelecek? 2026’da mühendis maaşı ne kadar olacak?

1/4 MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?


1/4 mühendis maaşı 5 aylık enflasyon beklentilerine göre yüzde 17,57 oranında yükselişle 91.924,10 TL olacak.

MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR!


TÜİK tarafından 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Fakat zam oranının netleşmesi için ocak ayında yayımlanacak enflasyon verileri bekleniyor.

GÜNCEL MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR?

Memur maaşlarına toplamda 15,57 oranında zam yapıldı. Böylece 1/4 derecesindeki mühendislerin 67.691 TL olan maaşları, zamla beraber 78.200 TL oldu.

Söz konusu hesaplamaya bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi.

Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında ise çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) dikkate alındı.



MEMUR MAAŞLARI ÖDEME GÜNÜ

Kamu çalışanları maaşlarını her ayın 15'inde hesaplarında görüyor. Emeklilerin maaş ödemeleri ise SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı için farklılık gösteriyor.

SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında ve Bağkur emeklileri her ayın 25'i ile 28'i arasında, Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını 3 ayda bir ayın ilk beş gününde alıyor.


2025 KASIM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 35,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,37 arttı.


Aylık bazda TÜFE yüzde 0,87, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 artış gösterdi.


TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,07 yükseldi.

12 aylık ortalamalara göre hesaplanan kirada tavan artış oranı ise aralık ayı için yüzde 35,91 oldu.

#mühendis maaşları
#teknisyen maaşları
#memur maaşı
#tüik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2026 sınav tarihleri belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri