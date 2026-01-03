Milyonlarca memurun merakla beklediği Ocak 2026 zam oranları bugün açıklanacak enflasyon verileri ile netlik kazandı. 5 Ocak itibarıyla zam oranı belli olan kolluk kuvvetlerinin, 2026 yılında alacakları maaş merak ediliyor. Bu kapsamda, bekçi maaşları" "zabıta maaşları" gibi başlıklar sık sık araştırılıyor. Bekçi ve Zabıta maaşları ne kadar oldu? İşte 2026 yılı güncel maaş tutarları...

1 /5 Bekçi ve zabıta maaşlarında beklenen artış rakamları merak uyandırıyor. Açıklanan verilerle birlikte 2026 yılı maaşlarının detayları şimdiden gündemde…İşte Ocak ayı itibariyle bekçi ve zabıta memurlarının alacağı güncel maaş tablosu...

2 /5 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2026?

Bekçiler için maaş tutarı 2025 yılı itibarıyla 58 bin 910 TL maaş alacak. 2026 Bekçi maaşları henüz netleşmedi.



3 /5 ZABITA MEMURU MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2025 Temmuz itibarıyla zabıta maaşlarının 60 bin TL civarında olması bekleniyor. Yeni başlayan bir zabıta ise 50 bin 502 TL maaş alıyor. 2026 yılı zabıta maaşları ise henüz netleşmedi.

4 /5 ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammını doğrudan etkileyecek olan Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Yılın son enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş artış oranları da belli olacak.

