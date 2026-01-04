Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 4 Ocak maç programı

Bugünkü maçlar açısından futbolseverleri heyecanlı bir gün bekliyor; bugün oynanacak maçlar özellikle Premier League'de Manchester City - Chelsea, Fulham - Liverpool, Fransa Ligue 1’de Havre - Angers, Brest - Auxerre, İspanya La Liga’da Real Sociedad - Atletico Madrid gibi önemli eşleşmeler var. Bugün hangi maçlar saat kaçta oynanacak sorusunun cevabı ise şöyle: Sevilla - Levante saat 16:00'da, diğer maçların çoğu (Newcastle - Crystal Palace, Tottenham - Sunderland, Fiorentina - Cremonese) saat 18:00'de, PSG - Paris ise saat 22:45’te başlayacak. Bu karşılaşmalarla bugün oynanacak maçlar futbol dolu bir pazar günü vaat ediyor!

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Gebze Bld. - Başkent Ampute Gücü Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor

14:30 Lazio - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus

15:30 Leeds United - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Sevilla - Levante İspanya La Liga S Sport

17:00 Marsilya - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

17:00 Fiorentina - Cremonese İtalya Serie A S Sport 2

18:00 Everton - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

18:00 Fulham - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:00 Newcastle - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

18:00 Tottenham - Sunderland İngiltere Premier Lig Bein Sports 2

18:15 Real Madrid - Real Betis İspanya La Liga S SportS Sport Plus

19:00 Fas - Tanzanya CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

19:15 Brest - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Le Havre - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Lorient - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

20:00 Verona - Torino İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Alaves - Real Oviedo İspanya La Liga S Sport Plus

20:30 Mallorca - Girona İspanya La Liga S Sport

20:30 Manchester City - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:30 Damac - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor

21:00 Santa Clara - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus

22:45 PSG - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Inter - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 Real Sociedad - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

23:00 La Coruna - Cadiz İspanya La Liga 2 S Sport Plus

