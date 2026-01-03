Yeni Şafak
Bahçeli'den Venezuela mesajı: 15 Temmuz ile aynı

22:453/01/2026, Cumartesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli "15 Temmuz ile birebir aynı" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili CNN Türk'e açıklama yaptı. Bahçeli "15 Temmuz ile birebir aynı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Venezuela
#Devlet Bahçeli
#15 Temmuz
