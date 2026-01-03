Marmara ve Ege'de "tam fırtına" beklentisi

Meteoroloji, yağışın yanı sıra çok kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Cumartesi ilk saatlerden Pazar gecesine kadar; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor.

Rüzgarın özellikle Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer 90 km/saat hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarı yapıldı.



