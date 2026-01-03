Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre batı bölgelerde hava sıcaklıkları artarken, doğu kesimlerde düşüş bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr, çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarıları yapılırken, 14 ilde hafta sonu sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Bu hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağışı olacak mı? İşte 3-4 Ocak 2026 Meteoroloji verilerine göre hafta sonu hava durumu raporunun ayrıntıları.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün 3 bölgemizde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3-5 derece artıyor. 24 kent içinse "sarı" alarm verilerek fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın hızı 80 km'yi bulacak.
Bugün hava nasıl olacak?
Yurt genelinde hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sistemle birlikte bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına beklenirken, kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak ve sel riski
Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Kıyı Ege'de başlayacak olan sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. Özellikle İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Marmara ve Ege'de "tam fırtına" beklentisi
Meteoroloji, yağışın yanı sıra çok kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Cumartesi ilk saatlerden Pazar gecesine kadar; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor.
Rüzgarın özellikle Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer 90 km/saat hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarı yapıldı.
Karadeniz'de çığ uyarısı
Fırtına Karadeniz'i de etkileyecek. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz, akşamdan itibaren ise Batı Karadeniz'de rüzgarın 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise 80 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ riskine dikkat çekildi.
Üç büyükşehirde hava durumu
Ankara: Başkentte hafta sonu yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, sıcaklıkların ise 4 ila 7 derece arasında olması öngörülüyor.
İstanbul: Megakentte Cumartesi günü fırtına etkili olacak. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 14 ila 16 derece aralığında seyredeceği kentte, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
İzmir: Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel ve su baskını riskinin bulunduğu kentte sıcaklıklar 12 ila 16 derece civarında seyredecek.
24 KENT İÇİN "SARI" KODLU FIRTINA ALARMI
Meteoroloji tarafından 24 kent için "sarı" kodlu fırtına alarmı verildi. İşte o kentlerimiz: Aydın (Sağanak), İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce (Fırtına).