Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Büşra Soyal
Büşra Soyal
20:373/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ Baskil'de 4.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde oldu ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD depremi böyle duyurdu;

Sarsıntının Şanlıurfa ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Bölge halkı sarsıntıyla beraber kısa süreli panik yaşadı.

'OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha taramalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."


