Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Resmi Gazete’de yayımlandı: Zorunlu Deprem Sigortası’nda prim ve teminat artışı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Zorunlu Deprem Sigortası’nda prim ve teminat artışı

23:4431/12/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Resmi Gazete’de yayımlandı: Zorunlu Deprem Sigortası’nda prim ve teminat artışı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Zorunlu Deprem Sigortası’nda prim ve teminat artışı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK), Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 1 milyon 704 bin 162 liradan, 2 milyon 95 bin 462 liraya yükseltildi.

SEDDK'nin "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, azami teminat tutarı 1 milyon 704 bin 162 liradan, 2 milyon 95 bin 462 liraya yükseltildi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konutlar için 9 bin 884 liraya, diğer konutlar için 6 bin 590 liraya çıkarıldı.


Tebliğin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, "Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 1951 TL, 1737 TL, 1474 TL, 1384 TL, 1038 TL, 740 TL ve 505 TL'den az olamaz." şeklinde değiştirilerek, söz konusu tutarlar artırıldı.

Tebliğe eklenen geçici madde kapsamında, belirlenen maktu tutarların aylık artışlarının ilk olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere uygulanacağı bildirildi.


1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan tebliğ, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.

#SEDDK
#Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
#Zorunlu Deprem Sigortası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş zammı ne kadar olacak 2026? En düşük maaş ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarında hesaplama netleşiyor