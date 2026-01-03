‘DAHA FAZLA AMERİKALININ ZARAR GÖRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ’





Bakan, Trump’ın geçmişteki referansını da belirterek 2017’de New York’ta DEAŞ bağlantılı bir saldırganın kamyonla gerçekleştirdiği ve sekiz kişinin öldüğü eylemin ardından Trump’ın DV1’i bitirmek için savaştığını hatırlattı ve “Başkan’ın talimatı üzerine bu felaket programı durdurma emri veriyorum, daha fazla Amerikalının zarar görmesine izin vermeyeceğiz” dedi.





SEYAHAT YASAĞI GENİŞLEDİ





Beyaz Saray iki gün önce yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin seyahat yasağını genişlettiğini bildirdi. Daha önce "yüksek riskli" ülkeler listesindeki 12 ülkeye ilave olarak gelen bu beş ülke ile yasaklı ülke sayısı arttı. Suriye, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Güney Sudan'ı tam giriş yasağı kapsamına eklediği belirtildi. Yasak listesine Filistin Yönetimi tarafından verilen seyahat belgelerine sahip kişiler de dahil edildi.

Washington, geçen Haziran ayında 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamış, yedi ülkenin vatandaşları için ise güvenlik gerekçesiyle kısıtlamalar getirmişti.

Yasak; Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları için geçerliydi. Kısıtlı erişim ise Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarını kapsıyordu.







