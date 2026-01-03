ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, milyonlarca kişinin gözü Green Card başvuru takvimindeyken sürecin askıya alındığını duyurdu. Peki, Green Card başvurularında son durum ne, süreç nasıl işleyecek? Green Card çekilişleri neden iptal edildi? Green Card başvuruları yeniden ne zaman alınacak? İşte konuya ilişkin detaylar.
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, 'Green Card' olarak bilinen Diversity Visa (DV1) programının geçici olarak durdurulması yönünde bir talimat verdiğini duyurdu.
Green Card neden iptal edildi?
Noem'in açıklaması Brown Üniversitesi'deki saldırının ardından gelirken, Green Card başvuruları süresiz bir şekilde askıya alındı, başvuruların ne zaman yeniden açılacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Green Card vize başvuruları yeniden ne zaman açılacak?
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla DV1’in geçici olarak durdurulması yönünde emir verdiğini açıkladı. Karar, Ekim’de başlaması gereken başvuruların zaten tarihin en sert gecikmesini yaşadığı bir dönemde geldi; milyonlarca kişi başvuruların ne zaman açılacağına dair hala cevap bekliyor.
GÖÇMEN VİZESİYLE GELMİŞ
Noem’in çıkışı, ABD’de göç tartışmasını yeniden fitilledi. Bakan, 13 Aralık’ta Brown Üniversitesi’nde iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı doğrudan DV1’e bağladı. Noem’e göre saldırgan Claudio Manuel Neves Valente, 2017’de çeşitlilik göçmen vizesi programıyla ABD’ye girip Green Card aldı.
‘DERHAL DURDURULSUN’
“Bu alçak herifin ülkeye sokulmasına asla izin verilmemeliydi” diyen Noem, sosyal medya hesabından “Dv1 Programını Derhal Durdurma Talimatı Veriyorum” notuyla duyuru yaptı.
‘DAHA FAZLA AMERİKALININ ZARAR GÖRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ’
Bakan, Trump’ın geçmişteki referansını da belirterek 2017’de New York’ta DEAŞ bağlantılı bir saldırganın kamyonla gerçekleştirdiği ve sekiz kişinin öldüğü eylemin ardından Trump’ın DV1’i bitirmek için savaştığını hatırlattı ve “Başkan’ın talimatı üzerine bu felaket programı durdurma emri veriyorum, daha fazla Amerikalının zarar görmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
SEYAHAT YASAĞI GENİŞLEDİ
Beyaz Saray iki gün önce yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin seyahat yasağını genişlettiğini bildirdi. Daha önce "yüksek riskli" ülkeler listesindeki 12 ülkeye ilave olarak gelen bu beş ülke ile yasaklı ülke sayısı arttı. Suriye, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Güney Sudan'ı tam giriş yasağı kapsamına eklediği belirtildi. Yasak listesine Filistin Yönetimi tarafından verilen seyahat belgelerine sahip kişiler de dahil edildi.
Washington, geçen Haziran ayında 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamış, yedi ülkenin vatandaşları için ise güvenlik gerekçesiyle kısıtlamalar getirmişti.
Yasak; Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları için geçerliydi. Kısıtlı erişim ise Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarını kapsıyordu.
NE OLMUŞTU?
27 Kasım’da Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafız subaylarının hedef alındığı saldırı, göç politikasını başka bir boyuta taşımıştı. Afgan uyruklu saldırgan sonrası Trump, sistemin “kökten revizyon” geçireceğini ilan etti ve üçüncü dünya ülkelerinden göçün “kalıcı biçimde durdurulmasının” hedeflendiğini söylemişti.
Washington yönetimi, aynı süreçte “endişe kaynağı ülkelerden” gelen yabancılara geçmişte verilmiş Green Cardların yeniden inceleneceğini duyurmuştu. 3 Aralık’ta USCIS, daha önce seyahat yasağı getirilen 19 ülkenin vatandaşlarına Green Card dahil tüm göç işlemlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.