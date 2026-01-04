Her sene binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için 2026 yılına ait başvuru ve sınav takvimi belli oldu. MSÜ başvuruları belirlenen tarih aralığında, ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Peki, "MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2026 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri.