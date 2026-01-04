Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılmak isteyen adaylar için 2026 yılına ait başvuru ve sınav takvimi netleşti. Buna göre, 2026 MSÜ başvuruları, 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olup 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Peki 2026 MSÜ sınavı ne zaman? İşte ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınavına ilişkin detaylar.
Her sene binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için 2026 yılına ait başvuru ve sınav takvimi belli oldu. MSÜ başvuruları belirlenen tarih aralığında, ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Peki, "MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2026 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri.
MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MSÜ başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5 Ocak tarihinde başlayacak 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.
2026 MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre, MSÜ sınav takvimi netleşti. Buna göre, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.
MSÜ 2026 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.