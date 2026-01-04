Altın fiyatları yükselir mi düşer mi?

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının altın ve petrol başta olmak üzere piyasalara yansıması merak konusu oldu. Ekonomist Dr. Özgür Özcan, konuya ilişkin önemli değerlendirmede bulundu. Özcan, petrol ve altında yaşanacak yükselişe işaret etti.

Jeopolitik risklerde yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih ettiğini vurgulayan Özcan, "Jeopolitik risklerde altın sigorta gibi çalışıyor. 2 Ocak kapanış itibarıyla gram altın 6.000 TL seviyesindeydi. Saldırı sonrası yükselişler görebiliriz. Stres arttığı için global yatırımcıların refleksi çoğu zaman doları güçlendirme olur. Bu da gelişen ekonomilerde fon akımını yavaşlatır, risk primi konuşulur, kurda artış görebiliriz" ifadelerini kullandı.