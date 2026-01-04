ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının altın ve petrol başta olmak üzere piyasalara yansıması merak konusu oldu. Yarın piyasalar Venezuela gündemiyle açılacak ve haliyle dikkatler petrol ve altın fiyatlarında olacak. Uzmanlar, artacak güvenli liman ihtiyacı nedeniyle altın fiyatlarının etkileneceğini dile getiriyor. Peki altın fiyatları ne olacak? Altın yatırımcılarını neler bekliyor, gram, çeyrek altın düşer mi yükselir mi? İşte detaylar.
Dünya yeni yılın ilk günlerinde ABD'nin küresel petrol devi Venezuela'ya yaptığı saldırı ile sarsıldı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yaşanan devasa patlamaların ardından Venezuela lideri Maduro ve eşi ABD güçleri tarafından yakalandı. ABD Başkanı Trump, Venezuela’yı yöneteceklerini açıkladı. ABD-Venezuela gerilimi sonrası piyasalar alarm verdi. 4 Ocak 2026 Pazar günü yatırımcılar "Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.
Gram Altın Ne Kadar?
Gram altın Alış: 5.991,09 TL
Gram altın Satış: 5.991,88 TL
Çeyrek Altın Kaç TL?
Çeyrek Altın Alış: 10.051,88 TL
Çeyrek Altın Satış: 10.281,24 TL
Yarım Altın Fiyatı
Yarım Altın Alış: 20.040,95 TL
Yarım Altın Satış: 20.562,49 TL
Tam Altın Fiyatı
Tam Altın Alış: 40.970,92 TL
Tam Altın Satış: 40.999,21 TL
Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
Cumhuriyet Altını Alış: 41.633,00 TL
Cumhuriyet Altını Satış: 42.262,00 TL
Altın fiyatları yükselir mi düşer mi?
ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının altın ve petrol başta olmak üzere piyasalara yansıması merak konusu oldu. Ekonomist Dr. Özgür Özcan, konuya ilişkin önemli değerlendirmede bulundu. Özcan, petrol ve altında yaşanacak yükselişe işaret etti.
Jeopolitik risklerde yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih ettiğini vurgulayan Özcan, "Jeopolitik risklerde altın sigorta gibi çalışıyor. 2 Ocak kapanış itibarıyla gram altın 6.000 TL seviyesindeydi. Saldırı sonrası yükselişler görebiliriz. Stres arttığı için global yatırımcıların refleksi çoğu zaman doları güçlendirme olur. Bu da gelişen ekonomilerde fon akımını yavaşlatır, risk primi konuşulur, kurda artış görebiliriz" ifadelerini kullandı.
Ekonomist Özcan, Türkiye başta olmak üzere gelişen ekonomilere yansımasına ilişkin ise şunları kaydetti: "Türkiye'ye, enerji, ithalat, enflasyon ve üretim olmak üzere 4 başlıkta yansımaları olacaktır. Petrol yükselirse ithalat faturası artacaktır. Enflasyon beklentisi, akaryakıt ve taşımacılık maliyetleri etkileyecektir. Döviz talebi enerji ithalatı artarsa yükselecektir. Finansman koşulları, risk priminin yükselmesi faiz ve kredi kanalını etkileyecektir."
Goldman Sachs Aralık ayı raporunda ABD-Venezuela geriliminin tırmanması halinde altının 5.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngörmüştü. Dünya Altın Konseyi EBC Financial Group ise 2026 için riskten kaçış dalgası senaryosunda altının 5.158 - 5.831 dolar seviyesine çıkabileceğini belirtmişti. Yılın ilk günlerinde ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıyla Maduro'nun yakalanması piyasalarda güvenli limana yönelimi artırmasıyla 2025'in son haftasında 4.530 dolar seviyelerini gören ons altının kısa vadede 4.800 - 5.000 bandını test etmesi bekleniyor.