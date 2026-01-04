BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle su kesintilerini duyurdu. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? Yıldırım, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi'de son durum ne? İşte ayrıntılar.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin bazı merkezi bölgelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Vatandaşlar, özellikle kesintilerin süresi ve suların geri verileceği saati merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, şebeke ve altyapı çalışmaları nedeniyle suların saatlerce kesik kalması bekleniyor. Peki 4 Ocak 2026 sular ne zaman gelecek? İşte BUSKU kesinti listesi!
MUSTAFAKEMALPAŞA
HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/12/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 07/01/2026 18:00
Kesim Tarihi: 27/12/2025 09:00
MUSTAFA KEMAL PAŞA ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 27.12.2025 - 07.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
OSMANGAZİ
VEYSEL KARANİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/01/2026 15:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 03/01/2026 17:30
Kesim Tarihi: 03/01/2026 15:30
OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D18 Alt Bölgesinde Bulunan Veysel Karani Mahallesi 8. Vatan Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 03.01.2026 Tarihinde 15:30 ile 17:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
YILDIRIM
ANADOLU
Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/01/2026 13:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 03/01/2026 15:00
Kesim Tarihi: 03/01/2026 13:00
YILDIRIM İLÇESİ; C3_D10 Alt Bölgesinde Bulunan, Anadolu Mahallesi 1.İnci Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 03.01.2026 Tarihinde 13:00 ile 15:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.