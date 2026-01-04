Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin bazı merkezi bölgelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Vatandaşlar, özellikle kesintilerin süresi ve suların geri verileceği saati merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, şebeke ve altyapı çalışmaları nedeniyle suların saatlerce kesik kalması bekleniyor. Peki 4 Ocak 2026 sular ne zaman gelecek? İşte BUSKU kesinti listesi!