ABD’nin Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyon dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Operasyon kapsamında Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonularak ABD’ye götürüldüğü iddiası, yalnızca siyasi dengeleri değil küresel enerji piyasalarını da etkiledi. Gelişmenin ardından Brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Venezuela’nın enerji arzındaki rolü ve bölgedeki jeopolitik risklerin artması, petrol piyasalarında belirsizliği güçlendirdi. Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki benzin ve motorini zam ya da indirim var mı İşte 4 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

1 /6 Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları , ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Peki, 4 Ocak 2026 Pazar itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

2 /6 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 53.06 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.47 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 29.03 TL

3 /6 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.85 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.26 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 28.40 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? Ankara'da benzin litre fiyatı: 53.88 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 55.44 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 28.92 TL

5 /6 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? İzmir’de benzin litre fiyatı: 54.21 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 55.77 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 28.85 TL