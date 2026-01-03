İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ Kura Tarihleri Belli Oldu mu?

En çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul, Ankara ve İzmir için kura tarihleri henüz netleşmedi. Ancak Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, büyükşehirlerin kura çekimlerinin Ocak ayının son haftası ile Şubat ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Toplamda 500 bin konutun büyük bir kısmının yer aldığı bu metropollerde, hak sahipliği belirleme süreci diğer illerle koordineli bir şekilde yürütülecek.