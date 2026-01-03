Milyonların heyecanla beklediği 2026 TOKİ kura çekilişleri için beklenen takvim netleşmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilecek olan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, asil ve yedek hak sahiplerini belirleyecek TOKİ kura takvimi ve kura sonuçları sorgulama ekranına dair tüm güncel bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz.
Türkiye genelinde barınma ihtiyacına çözüm sunan "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında kura heyecanı 2026 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru sürecini tamamlayan yaklaşık 5 milyon vatandaş, gözlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak açıklamalara çevirdi.
2026 TOKİ Kura Takvimi: Hangi İlde Ne Zaman Çekiliş Yapılacak?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi verilere göre, 2026 yılının ilk aylarında kura çekimleri Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden başlayarak kademeli olarak ilerliyor. İşte Ocak 2026 itibarıyla kesinleşen kura tarihleri:
5 Ocak 2026: Siirt ve Van
6 Ocak 2026: Mardin ve Ağrı
7 Ocak 2026: Batman
18 Şubat 2026: Kırklareli
TOKİ kura çekilişleri nereden izlenir?
Tüm illerdeki kura çekimlerinin 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Çekilişler, noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi gereği TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları (YouTube, Twitter, Facebook) üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ Kura Tarihleri Belli Oldu mu?
En çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul, Ankara ve İzmir için kura tarihleri henüz netleşmedi. Ancak Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, büyükşehirlerin kura çekimlerinin Ocak ayının son haftası ile Şubat ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Toplamda 500 bin konutun büyük bir kısmının yer aldığı bu metropollerde, hak sahipliği belirleme süreci diğer illerle koordineli bir şekilde yürütülecek.
TOKİ Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir? (e-Devlet Sorgulama Ekranı)
Kura çekilişi tamamlanan iller için asil ve yedek isim listeleri aynı gün içerisinde erişime açılıyor. Vatandaşlar sonuçları iki farklı kanal üzerinden sorgulayabiliyor:
e-Devlet Kapısı: "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: "Kura Sonuç Sorgulama" sekmesi üzerinden ilgili proje seçilerek isim listesine ulaşılabilir.
Kura Sonrası Süreç: Hak Sahibi Olduktan Sonra Ne Yapılmalı?
Kurada ismi çıkan vatandaşlar için "Konut Belirleme Kurası" ve "Sözleşme İmzalama" süreci başlayacak. Hak sahiplerinin şu adımları takip etmesi önem arz ediyor:
Peşinat ve Taksitler
Konutlar genellikle %10 peşinat ve 240 aya varan vadelerle satışa sunulur. Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlar.
Sözleşme Aşaması
İhale süreci tamamlanan projelerde banka aracılığıyla sözleşmeler imzalanır.
Konut Teslimi
Projelerin tamamlanma durumuna göre konutların Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
Şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençler için ayrılan özel kontenjanlar kura önceliğine sahiptir. Kurada çıkmayan adayların yatırdığı 5.000 TL'lik başvuru bedelleri, kura sürecinden sonra belirtilen bankalar aracılığıyla iade edilmektedir.