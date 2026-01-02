KPSS 2025/2 SONUÇ EKRANI: Merkezi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 merkezi atama sürecinde sona gelinirken, tercih yapan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. 18–25 Aralık tarihleri arasında alınan tercihler sonrası gözler ÖSYM’den gelecek resmi duyuruya çevrildi.
Merkezi atama kapsamında KPSS 2025/2 tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM’nin yayımlayacağı sonuçlarla birlikte yerleştirme süreci netlik kazanacak.
KPSS 2025/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.
Geçtiğimiz sene 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklandı. Bu sene de benzer tarihlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını açıklandığı andan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.