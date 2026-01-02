Yeni Şafak
Batı Karadeniz'de karla mücadele: 306 köy yolu ulaşıma açıldı

17:002/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
Batı Karadeniz'de karla mücadele.
Batı Karadeniz'de karla mücadele.

Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük, Zonguldak ve Düzce'de kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açılıyor. Bölge genelinde yürütülen karla mücadele faaliyetleri kapsamında, bugün saat 13.00 itibarıyla toplam 306 köy yolunda ulaşım normale döndü.

Karabük'te 225 yol ulaşıma açıldı


Karabük Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda, il genelindeki 39 ekip aralıksız mesai yaptı. Yapılan müdahaleler sonucunda, kar nedeniyle kapanan 225 köy yolu temizlenerek araç trafiğine uygun hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, yağışın devam ettiği bölgelerde açılan yolların tekrar kapanma riskine karşı ekiplerin sahada hazır bekletildiği ve müdahalelerin anlık olarak sürdürüldüğü vurgulandı.

Zonguldak'ta çalışmalar sürüyor


Zonguldak genelinde ise kar engeline takılan 150 köy yolunun 67'sinde ulaşım yeniden sağlandı. İl Özel İdaresi ekipleri; Devrek'te 25, Karadeniz Ereğli'de 24, Alaplı'da 20, Çaycuma'da 9, Gökçebey'de 3 ve Kozlu'da 2 olmak üzere kalan 83 köy yolunu açmak için iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.


Düzce'de sona gelindi


Bölgedeki bir diğer il olan Düzce'de de karla mücadele ekipleri 14 köy yolunu ulaşıma açtı. İl genelinde kapalı yolu bulunan tek nokta olan Yığılca ilçesindeki bir köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.



#Düzce
#Zonguldak
#Karabük
#Batı Karadeniz
