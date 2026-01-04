Latin Amerika’da küresel haydutluk: ABD Maduro'yu kaçırdı

ABD'de Trump yönetimi, uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir askeri operasyonla Venezuela’ya doğrudan saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, başkent Karakas'ta ikamet eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores'in “yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını” duyururken, bu açıklama fiilen bir devlet başkanının kaçırıldığının itirafı niteliğini taşıdı. Başkent Karakas başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında patlamalar yaşanırken, Trump yönetimi, Maduro'nun ABD'de yargılanacağını açıkladı. Amerikan saldırısının gece yerel saatle 02.00'de başladığı ve iki buçuk saat sürdüğü kaydedildi. Saldırılarda hiçbir petrol tesisi zarar görmedi.

YAKALAMA DEĞİL ASKERİ SALDIRI

Trump yönetimi operasyonu, ABD Kongresi onayından kaçırmak için “yakalama” diye tanımlasa da sahadaki tablo bunun kapsamlı bir rejim değiştirme girişimi olduğunu ortaya koyuyor. ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı Delta Force birliklerinin doğrudan operasyonu yürüttüğü, Venezuela ordusunun karşılık vermesini engellemek için eş zamanlı hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Karakas, Maracaibo, Valencia, El Libertador ve Orchila Adası’nda bulunan askeri hedefler ABD savaş uçakları ve donanma unsurları tarafından vuruldu. Bu saldırılar, Maduro’nun yakalanmasını “kolaylaştırmak” bahanesiyle yürütülse de gerçekte Venezuela’nın savunma kapasitesinin sistematik biçimde yok edilmesini hedefledi. Pentagon kaynakları operasyonu “askeri kabiliyetlerin başının kesilmesi” olarak tanımlarken, özellikle El Libertador Hava Üssü’nün hedef alınması dikkat çekti. Maduro ve eşinin baskın sırasında uyudukları ve odadan sürüklenerek çıkarıldıkları iddia edildi. Helikopterle bir gemiye taşınan Maduro ve eşi New York'a götürüldü.

CIA İÇERİDEN DESTEK ALDI

ABD özel kuvvetlerinin, başkent Karakas'ta Maduro'yu hiçbir direniş olmadan kaçırması soru işaretlerine sebep oldu. Maduro ve ailesinin koruma ekibi tarafından güvenliğinin sağlandığı biliniyordu. Yaşananlar, Maduro'nun içeriden sağlanan bir iş birliği neticesinde kaçırıldığı yorumunu beraberinde getirdi. ABD Başkanı Trump geçtiğimiz aylarda CIA'e Venezuela'da örtülü operasyon yürütme yetkisi vermişti.

CNN'e konuşan yetkililer de Trump'ın söz konusu karara birkaç gün önce yeşil ışık yaktığını, CIA'in Maduro'nun yakın çevresinden destek aldığını iddia etti.

AMERİKAN ŞİRKETLERİ BAYRAM EDECEK

Geçtiğimiz günlerde Fox News kanalına konuşan ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar, Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunu belirterek, "Maduro'dan kurtulduğumuz anda Amerikan şirketleri bayram edecek, trilyon dolarlık bir fırsat" ifadeleriyle Washington'ın gerçek niyetini ortaya koydu. Salazar, "Aynı zamanda Venezuela halkına da yardım etmiş oluruz" demeyi de ihmal etmedi. Venezuela, dünyanın en kaliteli petrol rezervlerinden birine sahip.

Cilia Flores, Maduro.

Önce Guantanamo sonra New York

Maduro'nun gözü bağlı, elleri kelepçeli resmini paylaşan Trump, Venezuela liderinin New York’a götürüldüğünü söyledi. CNN televizyonu ise Maduro çiftini taşıyan geminin önce Guantanamo'ya gideceğini oradan uçakla New York'a transfer edileceklerini iddia etti.

150 hava aracı kullanıldı

Trump’la birlikte toplantıya katılan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise saldırı ile ilgili bilgiler verdi. Caine, söz konusu operasyonun ismini "Kesin Çözüm" olarak koyduklarını belirtti. Operasyondan önce aylar süren bir prova ve planlama süreci olduğunun altını çizen Caine, hava şartlarının olumlu olmasıyla gece saatlerinde planı hayata geçirdiklerini anlattı. Caine, operasyon esnasında bir ABD hava aracının vurulduğunu kaydederek, buna rağmen tüm hava araçlarının sorunsuz bir şekilde operasyonu tamamlayıp ABD topraklarına döndüğünü kaydetti. Caine, operasyonda 150 hava aracı kullanıldığını belirterek, operasyonun toplamda 2 buçuk saat civarında sürdüğünü kaydetti.

Suçlama: Narkoterör

ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'e yönelik suçlamalara dair belgeyi yayımladı. Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan belgede, Maduro "yolsuz, gayrimeşru bir hükümeti yıllarca yönetmek" ile suçlanıyor. Ayrıca belgede Maduro'nun, hükümetin gücünü uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere hukuksuz eylemler için kötü kullandığı belirtiliyor. Belgede, Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı eylemlerinin Venezuela'nın askeri ve siyasi elitini zenginleştirdiği öne sürülüyor. Ayrıca belgede, "Maduro dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları ve narko teröristler ile işbirliği yapmıştır." ifadesi yer alıyor.

Yeni hedef Panama mı?

Yeni hedef Panama mı?

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ni yayınlamış ve Amerika kıtasını kendi egemenlik sahası sayan Monroe Doktrini'ne dönüşü ilan etmişti. Trump, göreve başlar başlamaz Venezuela ile birlikte Panama ve Grönland'ı hedefe koymuştu. her iki bölge de Washington'ın Batı Yarımküre diye nitelediği nüfuz sahası içinde bulunuyor. Amerikan yönetiminin Maduro'yu kaçırmasıyla Venezuela'da oluşacak iktidar boşluğunu Washington yandaşı bir iktidarla doldurulması, yeni hedefin Panama olabileceğini gösteriyor. Trump, Panama Kanalı'nda Çin etkisini bahane ederek kritik su yolunun ABD'ye devredilmesini istemişti. Venezuela Panama'nın hemen çıkış noktasında stratejik bir konumda bulunuyor.












