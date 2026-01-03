Rusya Dışişleri Bakanlığı: Maduro ve eşini serbest bırakın

"Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD’de tutulduğuna dair doğrulanan bilgiler ışığında, ABD yönetimini bu tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin meşru lideri ile eşini serbest bırakmaya çağırıyoruz. ABD ve Venezuela arasında mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğinin altını çiziyoruz"