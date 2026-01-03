İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için kritik süreç başladı. 2026 TOKİ İstanbul kura çekilişi takvimine göre, 100 bin sosyal konutun hak sahipleri Mart ayı içerisinde belirlenecek. Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir ve Esenler gibi ilçelerde yükselecek projelerde kura sonuçları, e-Devlet sorgulama ekranı ve ödeme planı hakkındaki tüm güncel detayları sizler için derledik.

1 /9 Türkiye genelinde başlatılan "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında kura heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 29 Aralık 2025 itibarıyla başlayan maraton, 2026'nın ilk aylarında da Anadolu illeriyle sürüyor. Ancak gözler, projenin aslan payına sahip olan İstanbul'da.

2 /9 TOKİ İstanbul Kura Çekilişi 2026 Ne Zaman Yapılacak? TOKİ tarafından paylaşılan taslak takvime göre, 81 ildeki kura çekimlerinin 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin kuraları genellikle sona bırakılmaktadır.

3 /9 Güncel verilere göre TOKİ İstanbul kura çekimlerinin 9 - 12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Çekilişler, noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi gereği TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

4 /9 İstanbul'da Hangi İlçelerde TOKİ Konutları Yapılıyor? İstanbul'daki 100 bin konut projesi, şehrin gelişim aksları dikkate alınarak belirli ilçelerde yoğunlaşıyor. Başvurusu onaylanan adaylar aşağıdaki bölgelerdeki projeler için kuraya girecek:

Arnavutköy - Başakşehir - Esenler: En büyük kontenjan bu bölgeye ayrıldı.

Tuzla: Anadolu Yakası'nın en kapsamlı projesi burada yükselecek.

Silivri ve Çatalca: Yatay mimari odaklı konutlar inşa edilecek.

Pendik: Mevcut TOKİ bölgelerine yeni etaplar eklenecek.

5 /9 TOKİ İstanbul Kura Sonuçları Sorgulama (e-Devlet Ekranı) Kura çekilişi tamamlandığı andan itibaren asil ve yedek isim listeleri sisteme yüklenmektedir. Sonucunuzu öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

6 /9 e-Devlet Kapısı: "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetine giriş yapın.

TOKİ Resmi Web Sitesi: "Satış ve Duyurular" sekmesi altındaki "Kura Sonuç Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaranızı girin.

7 /9 İstanbul Konut Tipleri ve Ödeme Şartları Neler? 2026 TOKİ İstanbul projelerinde konutlar, dar gelirli vatandaşların erişebileceği taksitlerle sunuluyor. Konutların metrekareleri ve tahmini ödeme planları şu şekildedir:

1+1 Konutlar (55 m²): Yaklaşık 7.313 TL'den başlayan taksitlerle.

2+1 Konutlar (65 m²): Yaklaşık 9.188 TL taksit ödemesiyle.

2+1 Konutlar (80 m²): Yaklaşık 11.063 TL taksit imkanıyla.

8 /9 Peşinat Tutarı Hak sahipleri konut bedelinin %10'unu peşinat olarak ödeyecek ve 240 ay vade imkanından yararlanacaktır. İstanbul için hane halkı gelir sınırının son güncellemeyle 145.000 TL olarak uygulandığını hatırlatmakta fayda var.