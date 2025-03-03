Adaylık giderse CHP’ye başkan olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1990’da Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’ne usulsüz geçişinin yankıları sürüyor. YÖK tarafından da tespit edilen usulsüzlüğün ardından İmamoğlu’nun siyasi kariyeri de tartışma konusu oldu. Özellikle CHP çevreleri usulsüz diplomanın iptal edilmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali ortadan kalkacak İmamoğlu’nun, CHP’ye genel başkanlık için çalışacağını belirtiyor. Adının açıklanmasını istemeyen CHP’li bir isim, İmamoğlu’nun kongre isteyen muhaliflerle birlikte harekete geçmeye hazırlandığını anlattı.

AYNI MANEVRALARI YAPACAK

Yaşanan hukuki sürecin İmamoğlu’nu yeni bir arayışa ittiğini anlatan CHP’li, şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu’nun siyasette kalması için tek şansı CHP’ye genel başkan olmasıdır. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu için yaptığı manevraları şimdi Özgür Özel için yapacak. İmamoğlu’nun düştüğü durum çok feci. İlk kez kendi yaptığı büyük bir sahtekarlıkla karşı karşıya kaldı.”

“CHP’li seçmen bu sahtekarlığı affetmez. Ne olursa olsun diyerek arkasında durmaz. Genel Başkan Özgür Özel tehlikenin, hançerlenme sırasının kendine geldiğini fark etti. Özel, bir süredir partiyi eş başkan olarak yöneten, her sürece dahil olan İmamoğlu’nun daha dibe vurmasını bekliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş temayül yarışına girmedi. Şimdi alternatifsiz aday olduğu için son derece memnun.”

35 YIL ÖNEMLİ DEĞİL

İmamoğlu’nun tüm hayatını bu diploma üzerine kurduğunu vurgulayan CHP’li yetkili, askerliğini, iş yaşamını ve siyasi kariyerini bu diplomaya göre yapan İmamoğlu için şu ifadeleri kullandı: “Diploma konusunun 35 yıl sonra gündeme geldi gibi ifadeler hiç de önemli değil. İmamoğlu bütün kariyerini bu diplomaya bağlı olarak gerçekleştirdi. Dolayısıyla devam eden bir suç var. Bunu kimse görmezden gelemez.”

YÖK USULSÜZLÜĞÜ ORTAYA KOYMUŞTU

2028’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için kısa bir süre önce harekete geçen CHP yönetimi, adayı belirlemek için ön seçim kararı almıştı. İmamoğlu’nun tek aday olarak seçime girmeye hazırlandığı süreçte, diploma tartışması patlak vermişti. YÖK’ün de belgeleriyle tek tek ortaya koyduğu usulsüz yatay geçişin ardından İstanbul Başsavcılığı, hukuksuzluğun devam etmemesi için diplomanın geri çekilmesini istemişti.











