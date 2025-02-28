Balıkesir'de CHP teşkilat aracına silahlı saldırı düzenlendi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, CHP ilçe teşkilatına ait araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Şehir Parkı otoparkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatının kullanımındaki ve üzerinde parti amblemi bulunan araca, kimliği belirsiz şüphelilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Çalışma başlatıldı
Ateşli silahla zarar verilen araca yönelik saldırının ardından Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda olayın faili B.Ç., saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.