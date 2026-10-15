Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı
22:33, 15/10/2026, Perşembe
DHA
Balıkesir'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir kilo 13 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezinde operasyon gerçekleştirdi.
10 Ekim'de yapılan operasyonda yaklaşık 100 kilo bonzai elde edilebilecek 1 kilo 13 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
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