Balıkesir açıklarında tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, kayıp doktor aranıyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası açıklarında, ‘Elif’im’ adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tekneden 8 kişiyi sağ olarak kurtarırken, denizde kaybolan doktor için arama çalışması başlattı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Kız Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 7 erkek 2 çocuk toplam 9 kişinin bulunan Elif’im adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine adrese; 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edildi.
KAYIP DOKTOR İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;
“24 Ekim 2026 tarihinde Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Kız Adası güneyinde özel teknenin battığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 6 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28,TCSG-6,TCSG-907,KB-111,KB-32,KB-4305), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG-574) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) sevk edilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından deniz yüzeyinden 8 şahıs sağ ve bilinci açık vaziyette kurtarılarak Sahil Güvenlik Botu üzerine alınmış, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi’ne intikal ettirilmiştir. Kurtarılan şahıslarından alınan bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu öğrenilen 1 şahsa yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.”
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.