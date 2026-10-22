Balıkesir'de akademisyenler bor madeninden leke çıkarıcı üretti: Seri üretim başladı

Borun antiseptik bir malzeme olduğunu fakat günlük hayatta çok fazla kullanılmadığını belirten Beyaz, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Az suyla kalan deterjan kalıntıları elimize, cildimize, bütün vücudumuza teneffüs ediyor. Dolayısıyla bunlar bir süre sonra alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Bizim temel amacımız daha az deterjanla, daha az kimyasalla bu işi çözebilmek. Bunun için de borat moleküllerini kullandık ve yaptığımız çalışmalarda gördük ki borat molekülleri yüzey aktif maddelerin gücünü önemli oranda artırıyor. Yani bugün piyasada yüzde 10 yüzey aktif madde kullanan bir üründen biz yüzde 5'le, yüzde 2'yle aynı temizlik performansını elde edebiliyoruz."