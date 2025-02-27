Serap Yazıcı Özbudun: CHP çağırdı ben gitmedim

Anayasa Hukuku Profesörü Dr. Serap Yazıcı Özbudun’un 8. Olağan Kongre’de AK Parti’ye katılması CHP’yi rahatsız etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özbudun’un, kısa bir süre önce CHP’ye geçmek için kendilerine başvurduğunu söyleyerek “Antalya milletvekilimize ‘Tek adam rejimine itiraz benim partimde yeterli değil, CHP’ye geçmek istiyorum’ dedi. Antalya milletvekilimizle birlikte bana geldiler” diye konuştu. Özel’in bu iddiasını Özbudun, 4 sayfalık yazılı bir açıklama ile yalanladı.

TEKLİF BERNA POLAT’TAN

9 Ekim 2024’te Antalya’da bir fuar açılışında Gelecek Partisi eski üyelerinden şu an Antalya Kepez Belediye Meclisi CHP Üyesi Berna Polat’la karşılaşıp sohbet ettiğini anlatan Özbudun, “Berna Hanım CHP’ye katılmayı düşünüp düşünmeyeceğimi sordu. Ben de kendisine bu yönde bir düşüncemin olmadığını gerekçeleriyle açıkladım. Berna Polat, Antalya CHP Milletvekili Mustafa Erdem’e sonraki bir tarihte konuyu aktarmış. Beni Antalya’dan telefonla aradılar, Mustafa Erdem’in benimle görüşmek istediğini söylediler” ifadelerini kullandı.

SENİ ALIR İKİ VEKİL VERİRİZ

Ekim ayı içinde Erdem ile TBMM muhalefet kulisinde karşılaştığını anlatan Yazıcı, aynı gün ziyaretine gelen Mustafa Erdem’in CHP’ye katılım sorusuna, böyle bir eğilimi olmadığı yönünde cevap verdiğini ifade etti. Yazıcı bu görüşmede, 20 kişiden oluşan Saadet-Gelecek grubunun, bu geçiş olursa bozulacağını ifade ettiğini, Erdem’in ise, şaka yollu “Biz sizin gruba iki kişi veririz seni alırız” dediğini aktardı.

GENEL BAŞKAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Berna Polat’ın 14 Ocak 2025 tarihinde WhatsApp üzerinden kendisini aradığını ifade eden Yazıcı, “Özgür Özel’in benimle görüşmek istediğini aktardı. 14-15 Ocak tarihinde program yoğunluğu sebebiyle perşembeden önce görüşemeyeceğimi belirttim” dedi. Yazıcı, 15 Ocak tarihinde Berna Polat’ın kendisine ulaşamadığı için danışmanına, “Genel başkan görüşmek istiyor, Mustafa Erdem aramış Serap Hoca’nın telefonu kapalıymış, nasıl yapalım” şeklinde mesaj attığını hatırlattı.

DOKU UYUŞMAZLIĞI VAR

Aynı gün Mustafa Erdem’in kendisini arayarak yeniden görüşme talebini yinelediğini kaydeden Yazıcı, akşam saatlerinde Mustafa Erdem ile CHP Genel Merkezi’ne gittiklerini, burada Özgül Özel ile görüştüklerini ifade etti. Özbudun, Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “CHP’ye katılmamdan memnun olacaklarını, Türkiye’yi bir anayasa değişikliğinin beklediğini, bu değişiklikte belki yarı-başkanlık sistemine geçileceğini, CHP’ye katılmamdan kendilerinin genç anayasa uzmanı olan Gökçe Gökçen vekilin de çok memnun olacağını ifade etti. Ben de nazik daveti için teşekkür ettim. Ancak partinizle benim aramda bir doku uyuşmazlığı olacağını düşünüyorum, ne dersiniz diye sordum.”

TELEFONLARINA BAKMADIM

Görüşmede Özbudun, CHP ile ‘doku uyuşmazlığı’ olan konuları da tek tek sıraladı. Bu sözler üzerine Özel’in, “Artık bu yöndeki fikirlerimiz değişti. CHP listelerinden Meclis'e giren başörtülü bir milletvekiliyle transfer görüşmeleri yapıyoruz” şeklinde karşılık verdiğini aktaran Özbudun, AK Parti’den de bir teklif olduğunu, bu teklifi henüz karar vermediğini belirterek görüşmeden ayrıldığını anlattı. Özbudun, Özel’in yeni anayasa çalışmaları için kendisiyle çalışmaktan memnuniyet duyacakları yönünde sözlerini, “CHP’yle olaylara farklı baktığımız için bir arada olamayacağımızı söyleyip, teklifi reddettim” dedi. Özel ile görüşmenin ardından CHP kanadından gelen telefonlara da bakmadığını ifade eden Özbudun, kendisine gelen görüşme teklifiyle ilgili yazışmaları kişisel haklara saygı gösterdiği için yayınlamadığını dile getirdi.















