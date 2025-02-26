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Özel hakkında ‘piyon’ için suç duyurusu

Özel hakkında ‘piyon’ için suç duyurusu

Oğuzhan Ürüşan
04:0026/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Özgür Özel
Özgür Özel

CHP’de şaibeli kurultay tartışmasında yapılan karşılıklı suçlamalar yeni davaları beraberinde getirdi.

Kurultayın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisine ‘Piyon’ diyen Genel Başkan Özgür Özel’den şikayetçi oldu. Savaş’ın avukatları hakkında savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Özel’in “onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği” belirtildi. Şikâyet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Özgür Özel, basın yoluyla müvekkilimizi küçük düşürmeye çalışmış ve birilerinin yönlendirdiği bir piyon olduğunu iddia etmiştir. Bu sözleri, açıkça hakaret suçunu oluşturmaktadır. Kendisi hakkında soruşturma başlatılmasını ve kamu davası açılmasını talep ediyoruz.”



#CHP
#Siyaset
#Özgür Özel

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