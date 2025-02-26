Özel hakkında ‘piyon’ için suç duyurusu

Kurultayın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisine ‘Piyon’ diyen Genel Başkan Özgür Özel’den şikayetçi oldu. Savaş’ın avukatları hakkında savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Özel’in “onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği” belirtildi. Şikâyet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Özgür Özel, basın yoluyla müvekkilimizi küçük düşürmeye çalışmış ve birilerinin yönlendirdiği bir piyon olduğunu iddia etmiştir. Bu sözleri, açıkça hakaret suçunu oluşturmaktadır. Kendisi hakkında soruşturma başlatılmasını ve kamu davası açılmasını talep ediyoruz.”