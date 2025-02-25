Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Muhalefette enerji yok: Yavaş ön seçimi erken buldu

Muhalefette enerji yok: Yavaş ön seçimi erken buldu

04:0025/02/2025, Tuesday
G: 25/02/2025, Tuesday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta ön seçime gidecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimi daha önce erken bulduğunu açıklayan Mansur Yavaş, dün soruları yanıtladı. Ön seçime itirazıyla ilgili soruya Yavaş, “Benim itiraz ettiğim ön seçim değil, henüz tarihi belli olmadığı için partinin enerjisini buna veya vatandaşın gündeminin sadece parti içine yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak erken demiştim. Bugün yayımlanan ankette hâlâ yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor? İktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun partiden uzaklaştığını, ancak muhalefette de yeterince enerji görmediği için kararsız kaldığını düşünüyorum” cevabını verdi. Yavaş, İmamoğlu hakkında açılan 6 soruşturma için ise “Ekrem Bey ile 2 gündür sabahları konuşuyorum. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek” dedi.



#Siyaset
#CHP
#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüşhane imsak vakitleri 2025