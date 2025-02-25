Muhalefette enerji yok: Yavaş ön seçimi erken buldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimi daha önce erken bulduğunu açıklayan Mansur Yavaş, dün soruları yanıtladı. Ön seçime itirazıyla ilgili soruya Yavaş, “Benim itiraz ettiğim ön seçim değil, henüz tarihi belli olmadığı için partinin enerjisini buna veya vatandaşın gündeminin sadece parti içine yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak erken demiştim. Bugün yayımlanan ankette hâlâ yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor? İktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun partiden uzaklaştığını, ancak muhalefette de yeterince enerji görmediği için kararsız kaldığını düşünüyorum” cevabını verdi. Yavaş, İmamoğlu hakkında açılan 6 soruşturma için ise “Ekrem Bey ile 2 gündür sabahları konuşuyorum. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek” dedi.