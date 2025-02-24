Akın Gürlek'i hedef göstermişti: CHP Gençlik Kolları Başkanı hakim karşısına çıkıyor

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cem Aydın'ın 30 Nisan'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.