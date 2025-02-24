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Akın Gürlek'i hedef göstermişti: CHP Gençlik Kolları Başkanı hakim karşısına çıkıyor

Akın Gürlek'i hedef göstermişti: CHP Gençlik Kolları Başkanı hakim karşısına çıkıyor

09:4524/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
DHA
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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın (sağda).
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın (sağda).

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında hazırlanan iddianame 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aydın, hakkında 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cem Aydın'ın 30 Nisan'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Başsavcı Gürlek'i hedef göstermişti

Gürlek'in geçmişte ve halen terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği belirtilen iddianamede, şüpheli Cem Aydın'ın da sosyal medya hesabından "retweet" şeklinde yaptığı paylaşımında Gürlek'i hedef gösterdiği, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermesi nedeniyle paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.


#Cem Aydın
#Akın Gürlek
#Mahkeme
#PKK

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