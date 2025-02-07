Başsavcı Gürlek terörün hedefinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, başta DHKP-C olmak üzere terör örgütlerin hedefinde olduğu, yazılı ve sosyal medyada defalarca hedef gösterildiği ortaya çıktı. Başsavcısı Gürlek’in 2019’dan itibaren örgütlerin hedefinde olduğu belirtildi. Gürlek’in daha çok terör ve örgütlü suçların görüldüğü İstanbul 37 Ağır Ceza Başkanlığı döneminde başlayan tehditler, Ankara’daki görevleri sırasında da devam etti.

FOTOĞRAFLARLA HEDEF GÖSTERDİLER

Gürlek’in DHKP-C’nin yayın organı olduğu belirtilen “Yürüyüş” isimli dergi 20 Mart ve 15 Ağustos 2019’da Akın Gürlek ve Savcı Can Tuncay’ı hedef alan bir yayın yaptı. Fotoğraflarına yer verilen yargı mensupları hakkında olumsuz yazı yazan dergi, hedef gösterdiği yayınlarına devam etti. DHKP-C’nin bir başka yayın organı olarak bilinen “Hayat Okulu” isimli derginin 15 Mart, 12 Nisan, 31 Mayıs 2020’de siyasi, emniyet ve yargı mensuplarına yönelik tehdit, hakaret içerikli yayınlar yer verdiği görüldü. Aynı dergi tehdit yayınlarına uzun bir süre devam ettiği bilirkişi raporlarına girdi.

Öte yandan 1 Temmuz 2024’te DHKP-C’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, örgüt üyesi teröristlerin Gürlek’in de bulunduğu bazı bakan ve bürokratlar hakkında istihbarat çalışması yaptığı tespit edildi.

DUVAR YAZISINDA YER ALDI

Gürlek, önemli yargılamalarda görev yaptı. Gürlek bu dönemde terör örgütleri tarafından yazılan duvar yazılarıyla da hedef gösterildi. DHKP-C’liler bir evin duvarına, Akın Gürlek için “Adresini bilen bize getirsin, hesap soralım” diye yazılmıştı. Örgüte ait bir sosyal medya hesabında da “Akın Gürlek. Ş… yapmaktan vazgeç! Mehmet Selim Kiraz’ı hatırla. Bekle sana da geliyoruz” mesajı paylaşılmıştı.

FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütlerine karşı açılan kritik davalara baktı. Anayasa Mahkemesi'nin, Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına direnmesi nedeniyle CHP'lilerin hedefi haline geldi. 2019’da dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezasına çarptırmıştı.











