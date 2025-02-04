Sosyal medyadan terör propagandası: Şüpheliler gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.