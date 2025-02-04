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Sosyal medyadan terör propagandası: Şüpheliler gözaltında

Sosyal medyadan terör propagandası: Şüpheliler gözaltında

10:324/02/2025, Salı
AA
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Bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.
Bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


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#PKK/KCK
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