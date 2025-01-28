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24 ilde terör örgütü DEAŞ'a 'Gürz' darbesi: 100 örgüt üyesi yakalandı

24 ilde terör örgütü DEAŞ'a 'Gürz' darbesi: 100 örgüt üyesi yakalandı

08:0928/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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100 örgüt üyesinin, DEAŞ terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları tespit edildi.
100 örgüt üyesinin, DEAŞ terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları tespit edildi.

24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyeti ve jandarma tarafından son 1 haftadır devam eden 'GÜRZ-41' ve 'GÜRZ-42' operasyonlarında; 100 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik 'GÜRZ-41' ve 'GÜRZ-42' operasyonlarında, 100 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.


24 ilde yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
"Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca, Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.


#Gürz Operasyonu
#İçişleri Bakanlığı
#DEAŞ

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