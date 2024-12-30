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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltında

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltında

Semih Kara
09:1530/12/2024, Pazartesi
DHA
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Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalanırken 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanmasında yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.


Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



#Ankara
#DEAŞ
#Terör Örgütü

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