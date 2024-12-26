Başakşehir'de DEAŞ operasyonu: Çeçenistan uyruklu şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol - Europol Daire Başkanlığı tarafından 16 Aralık 2024'de bir yazı yayınlandı. Söz konusu yazıda, Çeçenistan Polis Teşkilatı tarafından Çeçenistan doğumlu 32 yaşındaki bir şahsın suç ortakları ile beraber silahlarla bir eve girdikleri, 400 bin ruble ile bazı eşyaları çaldıkları, terör örgütü DAEŞ'a katıldığı ve şahsın Türkiye'de olabileceği belirtildi.