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Başakşehir'de DEAŞ operasyonu: Çeçenistan uyruklu şüpheli yakalandı

Başakşehir'de DEAŞ operasyonu: Çeçenistan uyruklu şüpheli yakalandı

Semih Kara
12:5826/12/2024, Perşembe
IHA
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Çeçenistan doğumlu 32 yaşındaki DEAŞ şüphelisinin İstanbul'a geldiği tespit edildi.
Çeçenistan doğumlu 32 yaşındaki DEAŞ şüphelisinin İstanbul'a geldiği tespit edildi.

Interpol tarafından aranan ve terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu değerlendirilen Çeçenistan uyruklu şüpheli Başakşehir'de yakalandı. Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramada dijital materyallere el konulurken şahsın casusluk şebekesine üye olabileceği değerlendiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol - Europol Daire Başkanlığı tarafından 16 Aralık 2024'de bir yazı yayınlandı. Söz konusu yazıda, Çeçenistan Polis Teşkilatı tarafından Çeçenistan doğumlu 32 yaşındaki bir şahsın suç ortakları ile beraber silahlarla bir eve girdikleri, 400 bin ruble ile bazı eşyaları çaldıkları, terör örgütü DAEŞ'a katıldığı ve şahsın Türkiye'de olabileceği belirtildi.


Şüpheli, Başakşehir'de yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Casusluk izine rastlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin bir casusluk şebekesine üye olabileceği değerlendirilirken, şüphelinin Başakşehir'deki evinin adresi de tespit edildi.


İstanbul Emniyeti düğmeye bastı

Şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Arama yapılan adresteki dijital materyallere el konuldu.




#Başakşehir
#Çeçenistan
#Terör örgütü DEAŞ

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