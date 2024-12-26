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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

09:3726/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
AA
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Şanlurfa'da PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Şanlurfa'da PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG ve DEAŞ şüphelisi 4 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 115 mermi, 4 cep telefonu ve 3 flash bellek bulundu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat daire başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.


Yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Üçü PKK biri DEAŞ şüphelisi

Ekiplerin eş zamanlı yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD üyesi oldukları iddiasıyla 2, örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 zanlı, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle de 1 zanlı yakalandı.


Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 115 mermi, 4 cep telefonu ve 3 flash bellek ele geçirildi.




#deaş
#gözaltı
#PKK/YPG
#Şanlıurfa
#terör operasyonu

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